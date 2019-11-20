"Не жили, не любили - и как гиены": Цымбалюк-Романовская заявила об обмане бывшей жены Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская, несмотря на то что два года назад развелась с Арменом Джигарханяном, пристально следит за судьбой бывшего мужа. Ведь на днях вновь появились тревожные сообщения о том, что именитый актер угодил в больницу. И, хотя в окружении Армена Борисовича поспешили успокоить, заявив, что он планового лег в клинику, дабы подлечиться, молодая пианистка всерьез встревожена.

Армену Джигарханяну 84 года. В столь преклонном возрасте за ним нужен тщательный уход. Когда появилась информация, что он госпитализирован, все были уверены, что заботу об актере на себя взвалила его бывшая жена Татьяна Власова, которая, по слухам, не так давно воссоединилась с артистом.

Однако Виталина Цымбалюк-Романовская развеяла эти слухи. "Сиделка чужая с ним возится и врачи", - сказала, как отрезала, эффектная пианистка. Она уверена, что Татьяна Власова охотится за деньгами режиссера, пишут "7 Дней".

Виталина заявила, что воссоединения Джигарханяна с Власовой как такого не было. "Это пиар! Татьяну и сына Степана привезли, чтобы снять сюжет типа они «воссоединились». Сфотографировались и уехали", - шокировала пианистка признанием.

А потом добавила: "Как всегда. Не жили, не любили - и как гиены. Ну, Бог им судья!".

Отметим, развод Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна больно ударил по обоим теперь уже бывшим супругам. Здоровье именитого актера резко ухудшилось, а вскоре он заявил, что не готов простить Виталину, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Суд вынес приговор Цымбалюк-Романовской. Ее признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. Бывшая жена Джигарханяна установила в рабочем кабинете экс-супруга скрытую камеру и подсматривала за ним.

Позже пианистка пыталась залечить душевные раны новой любовью. Но на днях стало известно, что и здесь произошла драма. Виталина рассталась с Прохором Шаляпиным. Роман артистов начался весной 2018 года, все шло к свадьбе. Певец даже подарил любимой кольцо. Однако продолжительная интрижка на стороне, в результате которой у Прохора якобы родился внебрачный ребенок, похоже, разрушила отношения Виталины с женихом.