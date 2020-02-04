242-килограммовый сын Никаса Сафронова показал провокационные фото с пляжа

Сын художника Никаса Сафронова почти месяц наслаждается отдыхом в Африке. В жаркий Занзибар Лука Затравкин отправился поправлять здоровье из-за перенесенного стресса. 242-килограммового мужчину буквально затравили в соцсетях после того, как достоянием общественности стало скандальное происшествие на борту самолета.

С недавних пор Лука Затравкин больше не огорчается, когда видит негативные комментарии подписчиков в свой адрес. Он намерен приносить людям как можно больше радости. Потому и решился опубликовать провокационные фотографии в блоге.

lukasafronovofficial Мои фотографии занимают очень много места!

"Методом проб и ошибок понял: главное, что нравится людям, - это я сам, мое тело, мой юмор. На гадости не обращаю внимания. Ведь у людей, которые их пишут, всякое может быть в жизни.... И они хотят просто кого-то ущипнуть, потому что самим больно. Отношусь с пониманием и сочувствием", - рассуждает Лука.

30-летний сын Никаса Сафронова спародировал кадры, которые есть в Инстаграме почти каждой девушки во время отпуска на курорте. Пианист запечатлел себя во время принятия солнечных ванн, прогулок по побережью и купания в океане.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Делать забавные фотографии, на которых Затравкин демонстрирует провокационные позы девушек на море, ему помогали друзья и обычные туристы. "Многих прохожих прошу снять меня где-то. В основном все отзывчивые", - цитирует его "СтарХит".

Так как в первые дни Лука сильно обгорел, теперь ему приходится плавать в одежде. На пляж он ходит всегда в первой половине дня. Пианист фотографируется с волнами и в позе морской звезды, распускает волосы и нежится на линии прибоя. И, конечно же, сделал несколько кадров с пальмами, пикантно закинув ногу.

Стоит отметить, что музыкант с детстве страдает ожирением. Именитый отец не раз признавался, что беспокоится за здоровье наследника. В 18 лет вес Луки превышал 160 килограммов. Несколько лет назад пианист сидел на диете и начал регулярно заниматься спортом. Ему удалось похудеть до 76 килограммов. Однако со временем вновь стал набирать вес. "Сейчас вешу 242 килограмма и худеть не собираюсь! Хочу просто наслаждаться жизнью", - заверил Затравкин.