Китайский коронавирус, последние новости на 8 февраля 2020: в Китае вылечили 91-летнего пациента, а в России придумали новую защитную маску

За последний день число людей, которые заболели коронавирусом, увеличилось на 3 000 человек. На утро 8 февраля это число перевалило за 34 тысячи. Официально во всем мире больных - 34 902 случая. Большинство смертельных случаев приходится на Китай, всего же в мире на данный момент вирус унес жизни 724 человек, два случая были за пределами Китая. Растет и число выписанных из больницы - их уже 2 050 человек. Сообщаем последние новости о китайском коронавирусе на 8 февраля 2020 года.

В Австралии эвакуированных изолируют на острове Рождества. До континента - 2 300 километров. Вирус в страну точно не пройдет при таких мерах безопасности. В интервью "КП" профессор Павел Воробьев объяснил, что столь суровый карантин для коронавируса нового типа - защитная мера, поскольку не ясно, как именно распространяется эта болезнь и каковы будут последствия. А вот в Новосибирске придумали новую защитную маску. На тряпочный вкладыш наносятся частицы серебра или другие соединения. Такая маска будет обладать не только антибактериальными, но и антивирусными свойствами. Свойства масок проверены в центре вирусологии «Вектор».

Российские эксперты прибыли уже в Китай для помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом. Однако же не получили от китайской стороны образцы новой болезни для детального изучения и разработки возможной вакцины.

В Китае же продолжается успешная борьба с коронавирусом. От болезни был излечен 91-летний мужчина, которая попал в больницу 23 января. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что заканчиваются запасы масок и респираторов. На большом шикарном круизном лайнере Diamond Princess в Японии было выявлено три новых случая заражения коронавирсуом. Российских туристов в числе этих людей, согласно официальным данным, не оказалось.