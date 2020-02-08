Профессор Павел Воробьев: Мойте чаще руки и не паникуйте перед коронавирусом из Китая

Продолжается истерия вокруг загадочного коронавируса 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Закрыта российско-китайская граница на Дальнем Востоке. Приостановлено пассажирское сообщение с Китаем по железной дороге. Сокращены регулярные авиарейсы. С 14 февраля вводится запрет на чартерные рейсы между РФ и КНР. Из китайского города Уханя – центра новой эпидемии – военно-транспортными самолетами эвакуировали проживавших там россиян под Тюмень и поместили в карантин. Под строгое наблюдение врачей. Две недели им нельзя выходить из своих комнат. В самом же Китае целые города-миллионники попали в зоны карантина.

Таких беспрецедентных мер не было даже в пору свиного гриппа, Эболы, хотя тогда пугали миллионами жертв!

Двух зараженных китайцев уже зафиксировали у нас за Уралом. А если вирус нагрянет в Москву?

От гриппа тоже умирает немало людей

- Как спасаться будем? – спрашиваю доктора медицинских наук, профессора Павла Воробьева, председателя Московского городского научного общества терапевтов. – Или сразу белые тапочки готовить?

- Во-первых, не паникуйте. Китайского вируса у нас нет. И, скорее всего, уже не будет.

- А вдруг? В соседнем Китае эпидемия вовсю бушует!

- Сколько человек живет в Ухане? 12 миллионов.

- С окрестными городами – до 30 миллионов!

- С начала января там заболело свыше 30 тысяч. Когда в Москве начинается эпидемия гриппа, через несколько дней семьями чихают, кашляют… Заболевают миллионы. Сопоставьте с Уханем. Ну, какая это эпидемия? О чем разговор?

Профессор Павел ВоробьевФото: Михаил ФРОЛОВ

- Но у китайского вируса два процента смертности!

- Послушайте, ну как эти два процента вычисляются? Умершие - из числа пациентов, попавших в больницу. Но большинство людей с респираторными инфекциями в больницы не попадает. Так что на самом деле процент ниже. От гриппа, кстати, ежегодно умирает немало людей. Но паники нет.

Коронавирусы сами по себе не тяжелая патология. Они составляют 10 процентов от числа респираторных инфекций.

- Зачем тогда суровый карантин?

- Карантинные мероприятия вводятся сейчас именно потому, что непонятно еще, как 2019-nCoV распространяется, как долго заболевшие опасны для других. В принципе, для любой респираторной инфекции карантин – благое дело, потому что основная передача болезни – от человека к человеку.

Лучшая профилактика – не нервничать

- Как предохраняться от «китайского вируса», Павел Андреевич? Уже простые маски стали дефицитом. Вице-премьер Татьяна Голикова пожаловалась на днях президенту, что обычную медицинскую маску, которую до Нового года можно было купить в аптеке за полтора рубля, сейчас продают по 70-100 рублей. Владимир Путин предложил отбирать лицензии у таких аптек.

- Еще лучше – отправлять таких аптекарей в Сибирь!(смеется) Но маски в нашем случае не работают. (Впрочем, есть и противоположное мнение, что маски все же надо носить, - Ред.)

Из китайского города Уханя – центра новой эпидемии – военно-транспортными самолетами эвакуировали проживавших там россиян под Тюмень. Фото: Анна Коняхина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759291" frameborder="0"></iframe> Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

- А лекарства хорошие есть? Сейчас широко пошла реклама наших старых и новых препаратов, которые спасают от ужасного коронавируса. Хотя представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич в феврале прямо заявил: "Известных эффективных терапевтических средств против 2019-nCoV нет". Кому верить?

- Рекламщиков в Сибирь, вслед за аптекарями! Если серьезно: в мире, а не только у нас в России, на сегодняшний день ни от одной респираторно-вирусной инфекции нет ни одного препарата, который был бы эффективен. Препараты приходят и уходят, эффективность остается низкой или недоказанной.

-Н-да… Известный доктор, телеведущий Александр Мясников горько пошутил: Маски не помогут, но мы рекомендуем. А то: лекарств нет, вакцины нет, маски не помогают, сразу всем на ум придёт вопрос журналиста Владимира Соловьева, который он мне задал в прямом эфире: «А тогда зачем вы, врачи, вообще нужны?!» Вы же врач, Павел Андреевич, профессор, доктор медицинских наук. Посоветуйте хоть что-нибудь от коварного коронавируса, будь он неладен!

- При любой вирусной инфекции основной метод профилактики – частое мытье рук! Поскольку, трогая руками рот, нос, мы заносим вирус на слизистую.

- Приходишь домой с улицы, работы – первым делом мыть руки с мылом!

- С мылом, без мыла – сполосните хотя бы руки от грязи. Это не является стопроцентной защитой, но снижает вероятность заражения. Чаще проветривайте помещения. Укрепляйте иммунитет. Тем же контрастным душем. Более эффективно – обливание ледяной водой, ходьба босиком по снегу, что лично я практикую. Соблюдайте режим дня, отдыха. И не паникуйте. Стрессы ослабляют иммунитет. Не надо бояться этого вируса. Ничего сверхъестественного не происходит.

Болеют только китайцы

- На днях прошло заседание Московского научного общества терапевтов, посвященное коронавирусу. Выступали разные специалисты-медики.

Пока болеют и умирают исключительно китайцыФото: REUTERS

- К чему пришли?

- Эпидемии никакой нет даже и близко - локальная вспышка не изученной ранее болезни. Хотя вспышки коронавирусных инфекций случались не раз. Это был "страх и ужас", но истерия быстро сходила на нет. Некоторые исчезали насовсем. Не регистрируются, например, даже отдельные случаи типа "атипичной пневмонии" – SARS.

- Та эпидемия «атипичной пневмонии» 2002-03 годов в Китае, действительно, вызвала большой страх в мире.

- Некоторые, как коронавирус MERS из Саудовской Аравии, продолжают иногда фиксироваться, но уже понятно, что ничего глобально опасного за этими случаями нет.

- MERS – была такая эпидемия в 2012-2015 годах на Ближнем Востоке и в Южной Корее…

- Угрозы широкого распространения нового коронавируса 2019-nCoV тоже нет, так как его контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных людей здоровым, - Ред.) не высока. Хотя очень большой период от момента заражения до появления симптомов, а в последние дни перед заболеванием человек может кого-то заразить.

Заражения обычным для респираторных инфекций путем - воздушно-капельным - практически нет. Поэтому-то маски бесполезны. Говорят о возможности заражения через пыль, фекально-оральном пути, но пока это все только предположения. Ясно одно - грязные руки надо мыть чаще. Что я вам и советовал. Если вы в очаге возможного заражения.

Пока болеют исключительно китайцы. Тема не изучена. Как не изучено - почему не болеют дети, почти не болеет молодежь. «В бой идут одни старики». Средний возраст заболевших очень высок, что отличает эту ситуацию, например, от "свиного гриппа". Там преимущественно болели и умирали молодые.

Остается также неясным - почему так мало "выздоровевших".

- Действительно, загадка. Вот очередная сводка госкомитета КНР по делам здравоохранения. «По состоянию на утро 7 февраля зафиксировано чуть более 31 тысячи заразившихся коронавирусом. Умерли 639 человек, вылечены более полутора тысяч».

- При обычном ОРЗ - температуры нет, соплей нет, слабость, вялость – реконвалесцент (больной в стадии выздоровления, - Ред). Вот тебе три дня закрытого больничного. Может быть, они там в Китае наблюдают чего-то и не дают заключения? Непонятно. Такая недосказанность добавляет людям тревоги.

Как сделать медицинскую маску своими рукамиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Число заболевших на самом деле неизвестно, так как, благодаря усилиям по изоляции на 2 недели, люди скорее будут склонны скрыть симптомы ОРЗ, чем бежать с ними к врачу. Тем более, что пока не ясно - помогает ли тут медицина.

Специфических препаратов против этого вируса нет. Как нет их при любом другом остром респираторном синдроме. Делаются попытки применять препараты, которыми пользуют больных с ВИЧ-инфекцией. Но эти попытки носят характер плохих экспериментов. Тем более, что и при ВИЧ- инфекции их эффективность "не ах".

В целом остается впечатление, что одни заняты отработкой каких-то мероприятий. Хотя целесообразность их часто вызывает сомнения, как, например, депортация из России заболевших. Другие - распиливанием денег. Большие суммы на борьбу с вирусом выделяет правительство, много миллионов «отслюнявят» серьезные люди, идут всякие биржевые игры…

- Упала цена на нефть, тоже кому-то выгодно.

- Не будем забывать торговцев масками, средствами дезинфекции и «противовирусными препаратами» - эти свое тоже урвут. К обычным людям вся эта возня имеет опосредованное отношение, не делая их ни здоровее, ни богаче.

- Значит, будем жить, Павел Андреевич?

- Будем!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сделать медицинскую маску своими руками

Маска поможет защититься не только от нового коронавируса, но и от привычных нам ОРВИ и гриппа, у которых как раз сейчас - самый разгар сезона (подробности)

Три причины, почему Китай не передает России штамм нового коронавируса

Делегация российских эпидемиологов уже прилетела оказывать помощь коллегам в КНР, по получить образец возбудителя новой инфекции пока так и не удается (подробности)