Испугалась Брэда Питта? Анджелина Джоли не пришла на "Оскар" и детей не пустила

Анджелина Джоли по праву считается одной из самых красивых актрис Голливуда. Любое появление звезды на красной дорожке сопровождается небывалым ажиотажем. Однако вот уже несколько лет подряд многодетная мать и бывшая жена Брэда Питта не посещает главную кинопремию "Оскар".

Полностью игнорирует "Оскар"

Анджелина Джоли является главным украшением любой премии. В преддверии 92-й церемонии вручения наград американской киноакадемии стало известно, что жемчужное платье с декольте и голой спиной, в котором Джоли появилась на церемонии 2004 года, было признано лучшим нарядом с красной дорожки за все время существования "Оскара". После этого фееричного выхода были, конечно, и другие знаменитые луки красавицы. В 2012 году, позируя фотографам, Энджи выставила правую ногу, демонстрируя разрез на своем вечернем платье. Снимки актрисы и ее голой конечности появились во всех фотоотчетах с 84-й церемонии "Оскара". Однако последнее время Джоли упорно и настойчиво церемонию игнорирует.

Актриса Анджелина Джоли на церемонии вручения "Оскаров" в 2004 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

angeltresjolieog Жемчужное платье с декольте и голой спиной, в котором Анджелина Джоли появилась на церемонии 2004 года, было признано лучшим нарядом с красной дорожки за все время существования "Оскара"

Джоли на красной дорожке церемонии в 2012 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обида на Киноакадемию

Злые языки поговаривают, что несколько лет назад Анджелина Джоли обиделась на Киноакадемию. В последние годи фильмы с участием актрисы подвергались жесткой критики и никуда не номинировались. Но больше все Энджи взбесило то, что осталась без внимания ее режиссерская работу "Сначала они убили моего отца". А ведь сразу после выхода фильм вошел в лонг-лист "Оскара". Поклонники были уверены в успехе Джоли. Но в шорт-лист картина не попала. Многие кинокритики назвали работу актрисы переоцененной. Источники, близкие к актрисе, убеждены, что она обиделась на киноакадемиков и за день до церемонии отвергла приглашение.

До сих пор не может отойти от развода

В последнее время Анджелина Джоли посвящает большую часть своего свободного времени детям. Поговаривают, что актриса по сей день не отошла от тяжелого развода с Брэдом Питтом. Конечно, она продолжает сниматься, но ее дети вынуждены ездить вместе с ней.

Виновата Шарлиз Терон

Когда между Анджелиной Джоли и Шарлиз Терон пробежала черная кошка, доподлинно не известно. По утверждениям знающих людей, Энджи бесит, что коллега по голливудскому цеху вовсю ее копирует - приемные дети, "Оскары" и даже фильмы. Так или иначе они снимаются в схожих проектах. Достаточно вспомнить "Белоснежку и охотника" и "Малефисенту", Лару Крофт в исполнении Джоли и Императрицу Фуриосу, которую сыграла Терон. Источник, близкий к Анджелине, утверждает, что актриса считает Шарлиз одержимой ею во всех сферах жизни. Кстати, на красной дорожке 92-й церемонии премии "Оскар" Терон повторила образ Джоли с церемонии "Оскара" 2012 года. Терон надела черное платье-макси от Christian Dior с асимметричным лифом и бретелями на одно плечо. Изюминкой наряда стал высокий разрез от бедра.

Шарлиз Терон за кулисами церемонии вручения Оскаров-2020.Фото: REUTERS

dior На красной дорожке 92-й церемонии премии "Оскар" Шарлиз Терон повторила образ Анджелины Джоли с церемонии "Оскара" 2012 года

Боязнь встретиться с Брэдом Питтом

Если верить инсайдерам, отсутствие Анджелины Джоли на "Оскаре" может быть связано с ее боязнью встретиться лицом к лицу с бывшим. Актер покончил с затворничеством и практически не пропускает ни одну премию. Энджи до сих пор чувствует себя неуверенно рядом с бывшим мужем. Ведь за каждым ее шагом и реакцией на новости о Брэде пристально наблюдают.

bitchingforpitt Брэд Питт

Тяжелая болезнь

В последнее время Анджелина Джоли плохо выглядит. Она стремительно теряет вес. Ее несколько раз замечали в больницах. Проблемы 44-летней голливудской звезды связаны с тем, что она никак не может справиться со стрессом после развода с бывшим мужем Брэдом Питтом. "Никто из окружения Анджелины не может вспомнить, когда она в последний раз полноценно пообедала. Еда - последнее, что у нее на уме. Актриса питается одними лишь фруктами и литрами пьет кофе", - делятся в окружении артистки. осведомленного источника.

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