Оскар-2020: все победители 92-й церемонии

92-я церемония награждения премии Оскар-2020 прошла в Лос-Анжелесе. В этом году, кажется, победители получились заслуженные. Награду получил общепризнанный Хоакин Феникс. С ролью второго плана в «Однажды в Голливуде» отметился Брэд Питт и это его первый актерский Оскар. Небольшой сенсацией стала победа южнокорейской драмы «Паразиты». Впервые кинокритики назвали “лучшим фильмом” тот, где нет и слова на английском языке.

Лучший фильм — "Паразиты"

Кто претендовал: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды в… Голливуде", "Ford против Ferrari".

Мнения о фильме разные. Кинокритики сходятся в том, что кино хороше, но было ли оно лучшим?

Пять причин громкого успеха "Паразитов"

Лучший фильм Паразиты .

Лучший режиссер — Пон Джун-Хо

Кто претендовал: Мартин Скорсезе — "Ирландец", Тодд Филлипс — "Джокер", Сэм Мендес — "1917", Квентин Тарантино — "Однажды в… Голливуде".

Не самый известный для мирового зрителя режиссер обошел настоящих классиков кино.

Триумфаторами Оскара признаны "Паразиты"Фото: REUTERS

Лучший актер — Хоакин Феникс

Кто претендовал: Леонардо Ди Каприо — "Однажды в… Голливуде "(за роль Рика Далтона), Адам Драйвер — "Брачная история" (за роль Чарли Барбера), Антонио Бандерас — "Боль и слава" (за роль Сальвадора Майо), Джонатан Прайс — "Два Папы".

Победу Фениксу все пророчили задолго до церемонии. Не случайно роль Джокера была отмечена и на других премиях: "Золотом глобусе", Critics Choice Movie Awards и BAFTA.

Лучший актер Хоакин Феникс.

Лучший актер — Хоакин ФениксФото: REUTERS

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер

Кто претендовал: Синтия Эриво — "Гарриет" (за роль Гарриет Табмен), Скарлетт Йоханссон — "Брачная история" (за роль Николь Барбер), Сирша Ронан — "Маленькие женщины" (за роль Джозефина "Джо" Марч), Шарлиз Терон — "Скандал".

Теперь Рене двукратный лауреат премии «Оскар». Вторую награду актрисе пришлось ждать 16 лет!

Лучшая актриса — Рене ЗеллвегерФото: REUTERS

Лучший актер второго плана — Брэд Питт

Кто претендовал: Том Хэнкс — "Прекрасный день по соседству" (за роль Фреда Роджерса), Энтони Хопкинс — "Два Папы" (за роль Бенедикта XVI), Аль Пачино — "Ирландец" (за роль Джимми Хоффы), Джо Пеши — "Ирландец" (за роль Рассела Буфалино).

Брэд Питт наконец получил актерский Оскар. Награда для него не первая, но долгожданная. До этого он мог похвастать лишь продюсерским Оскаром.

Лучший актер второго плана — Брэд ПиттФото: REUTERS

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн

Кто претендовал: Кэти Бэйтс — "Дело Ричарда Джуэлла" (за роль Барбары «Боби» Джуэлл), Скарлетт Йоханссон — "Кролик Джоджо" (за роль Рози Бецлер), Флоренс Пью — "Маленькие женщины" (за роль Эми Марч), Марго Робби — "Скандал" (за роль Кайлы Посписил).

Лучшая актриса второго плана — Лора ДернФото: REUTERS

Любимица Дэвида Линча стала трехратной победительницей Оскара за роль в фильме "Брачная история".

Триумфаторами Оскара признаны "Паразиты", которые получили награду как лучший зарубежный фильм. Кинокритики также отметили оригинальный сценарий картины.

Технически идеальное кино - "1917". Авторов наградили за операторскую работу, сведение звука и визуальные эфекты. "Ford против Ferrari" запомнился монтажом, в том числе звуковым.

А ЧТО ЕЩЕ?

Эминем выступил на церемонии награждения премии "Оскар".

Лучший художник-постановщик — «Однажды в Голливуде»

Лучший саундтрек — «Джокер»

Лучшая песня — «I'm Gonna Love Me Again» («Рокетмэн»)

Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»

Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»

Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»

Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам»

Лучший грим и прически — «Скандал»

Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»

Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)».

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