Оскар-2020: все победители 92-й церемонии
92-я церемония награждения премии Оскар-2020 прошла в Лос-Анжелесе. В этом году, кажется, победители получились заслуженные. Награду получил общепризнанный Хоакин Феникс. С ролью второго плана в «Однажды в Голливуде» отметился Брэд Питт и это его первый актерский Оскар. Небольшой сенсацией стала победа южнокорейской драмы «Паразиты». Впервые кинокритики назвали “лучшим фильмом” тот, где нет и слова на английском языке.
Лучший фильм — "Паразиты"
Кто претендовал: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды в… Голливуде", "Ford против Ferrari".
Мнения о фильме разные. Кинокритики сходятся в том, что кино хороше, но было ли оно лучшим?
Пять причин громкого успеха "Паразитов"
Лучший фильм Паразиты .
Лучший режиссер — Пон Джун-Хо
Кто претендовал: Мартин Скорсезе — "Ирландец", Тодд Филлипс — "Джокер", Сэм Мендес — "1917", Квентин Тарантино — "Однажды в… Голливуде".
Не самый известный для мирового зрителя режиссер обошел настоящих классиков кино.
Триумфаторами Оскара признаны "Паразиты"Фото: REUTERS
Лучший актер — Хоакин Феникс
Кто претендовал: Леонардо Ди Каприо — "Однажды в… Голливуде "(за роль Рика Далтона), Адам Драйвер — "Брачная история" (за роль Чарли Барбера), Антонио Бандерас — "Боль и слава" (за роль Сальвадора Майо), Джонатан Прайс — "Два Папы".
Победу Фениксу все пророчили задолго до церемонии. Не случайно роль Джокера была отмечена и на других премиях: "Золотом глобусе", Critics Choice Movie Awards и BAFTA.
Лучший актер Хоакин Феникс.
Лучший актер — Хоакин ФениксФото: REUTERS
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер
Кто претендовал: Синтия Эриво — "Гарриет" (за роль Гарриет Табмен), Скарлетт Йоханссон — "Брачная история" (за роль Николь Барбер), Сирша Ронан — "Маленькие женщины" (за роль Джозефина "Джо" Марч), Шарлиз Терон — "Скандал".
Теперь Рене двукратный лауреат премии «Оскар». Вторую награду актрисе пришлось ждать 16 лет!
Лучшая актриса — Рене ЗеллвегерФото: REUTERS
Лучший актер второго плана — Брэд Питт
Кто претендовал: Том Хэнкс — "Прекрасный день по соседству" (за роль Фреда Роджерса), Энтони Хопкинс — "Два Папы" (за роль Бенедикта XVI), Аль Пачино — "Ирландец" (за роль Джимми Хоффы), Джо Пеши — "Ирландец" (за роль Рассела Буфалино).
Брэд Питт наконец получил актерский Оскар. Награда для него не первая, но долгожданная. До этого он мог похвастать лишь продюсерским Оскаром.
Лучший актер второго плана — Брэд ПиттФото: REUTERS
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн
Кто претендовал: Кэти Бэйтс — "Дело Ричарда Джуэлла" (за роль Барбары «Боби» Джуэлл), Скарлетт Йоханссон — "Кролик Джоджо" (за роль Рози Бецлер), Флоренс Пью — "Маленькие женщины" (за роль Эми Марч), Марго Робби — "Скандал" (за роль Кайлы Посписил).
Лучшая актриса второго плана — Лора ДернФото: REUTERS
Любимица Дэвида Линча стала трехратной победительницей Оскара за роль в фильме "Брачная история".
Триумфаторами Оскара признаны "Паразиты", которые получили награду как лучший зарубежный фильм. Кинокритики также отметили оригинальный сценарий картины.
Технически идеальное кино - "1917". Авторов наградили за операторскую работу, сведение звука и визуальные эфекты. "Ford против Ferrari" запомнился монтажом, в том числе звуковым.
А ЧТО ЕЩЕ?
Эминем выступил на церемонии награждения премии "Оскар".
Лучший художник-постановщик — «Однажды в Голливуде»
Лучший саундтрек — «Джокер»
Лучшая песня — «I'm Gonna Love Me Again» («Рокетмэн»)
Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»
Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»
Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»
Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»
Лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам»
Лучший грим и прически — «Скандал»
Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»
Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)».
«Оскар»-2020: список победителей.Квентин Тарантино и Сэм Мендес проиграли «Паразитам» на «Оскаре». Впервые в истории фильм на иностранном языке выиграл главный приз Американской Киноакадемии
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