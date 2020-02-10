На вечеринке после "Оскара" супермодель Адриана Лима глубиной декольте превзошла Ким Кардашьян

Вручение премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, безусловно, является не только главным событием для всех киноманов, но и прекрасной возможностью полюбоваться на самых красивых женщин планты. А уж дамы не ударили в грязь лицом.

На 92-ю церемонию вручения премии "Оскар" съехались, кажется, все знаменитости. Супермодели, певицы, актрисы и просто красавицы пытались перещеголять друг друга блеском бриллиантов, длиной платьев и, конечно же, глубиной декольте. Куда ж без него. Ведь женская грудь является главным украшением красавиц. Конечно же, после глаз.

По завершении торжественной части звезды отправились на традиционное афтепати Vanity Fair. Вечеринка прошла в театре Уоллиса Анненберга.

fun_dyy Адриана Лима и Ким Кардашьян

Супермодель Адриана Лима, которую часто называют одной из самых красивых и сексуальных женщин планеты, не могла пропустить столь значимое мероприятие. На вечеринке в честь триумфаторов 38-летняя бразильянка появилась в умопомрачительном наряде от Ralph and Russo.

Шелковое платье цвета слоновой кости, отделанное драгоценными и полу драгоценными камнями, подчеркнуло все достоинства фигуры супермодели. Глубокое декольте позволило оценить пышный бюст Адрианы, а высокий вырез явил публике ее бесконечно длинные ноги. Изюминкой наряда стали инкрустированные кристаллами чулки.

yasminelhamy Адриана Лима в платье от Ralph and Russo

В соцсетях завязалась бурное обсуждение модного образа манекенщицы. Особое внимание акцентировалось на глубине декольте. Публика неожиданно стала сравнивать наряд Адианы Лимы с платьем еще одной звезды вечера Ким Кардашьян.

Для выхода в свет она выбрала винтажный наряд от Alexander McQueen. Затянутая в тугой корсет, многодетная мама отдала предпочтение кремовому платью с обилием лоскутов. Однако глубина декольте оказалась скромнее в отличие от платья Лимы.

kimkardashian Ким Кардашьян в винтажном наряде от Alexander McQueen

И если Адриана собрала волосы в тугой пучок, то локоны 39-летней Ким волнами ниспадали на плечи. Кардашьян сделала "мокрую" укладку. Модель завершила образ черными "смоки-айс" и нюдовой помадой.

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