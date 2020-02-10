"Это для моих детей": Брэд Пит растрогал своей речью на "Оскаре"

Брэд Питт стал одним из главных триумфаторов 92-й церемонии премии "Оскар". За свою многолетнюю карьеру 56-летняя знаменитость ни разу не забирал золотую статуэтку как лучший актер. Теперь у многодетного отца целых два "Оскара".

Свой первый "Оскар" Брэд Питт получил в 2014 году. Тогда он стал обладателем премии как один из продюсеров фильма "12 лет рабства". Картина победила в категории "Лучший фильм". И вот спустя пять лет Питт выиграл свой первый актерский "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде".

Питт похвалил тех, кто участвовал в съемках фильма, особенно режиссера: "Это приз Квентина Тарантино. Ты - гениальный, уникальный. Киноиндустрия была бы неинтересна без тебя. Ты всегда ждешь лучшего, но готов к худшему".

А в конце речи признался, что посвящает свою актерскую победу детям, которыми "восхищается". Во время своей трогательной речи он заметно волновался, а по ее окончании зал взорвался бурными аплодисментами.

"Эта награда посвящается моим детям, которые добавляют краски во все, что делаю. Я вас люблю. Это для моих детей", - заявил со сцены Питт, чем несказанно растрогал публику.

cinemaposhtebamgodot Брэд Питт посвятил "Оскар" своим детям

К сожалению, никто из наследников звезды не пришел поддержать своего именитого отца. Не было на премии и бывшей жены Анджелины Джоли.

За кулисами актер пообщался с репортерами и признался, что не считает долгожданную победу пиком своей карьеры. Он уверен, что у него еще все впереди.

"Это была по-настоящему особенная гонка. Друзья, которых я приобрел за 30 лет. Это действительно много для меня значит. И я чувствую ответственность.Так сложилось, что я всегда чувствую себя неуверенно, когда мне приходится выступать с речами. Я очень из-за этого нервничаю... Я думаю, настало время исчезнуть на некоторое время и заняться делами", - поделился Питт.

Голливудский актер также рассказал, ждет ли он, что наследники продолжат его дело. "Я хочу, чтобы они следовали за своей мечтой. Они должны все попробовать и понять, в чем их настоящая страсть. Так что почему бы и нет?", - отметил Брэд.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое приемных (дочь Захара, сыновья Мэддокс и Пакс Тьен) и трое биологических (дочь Шайло, а также близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин). На фоне развода с актрисой отношения Питта с наследниками оставляют желать лучшего. Только на прошлой неделе Мэддокс возобновил общение с отцом. Питт дает Энджи по 16 млн долларов в год на содержание детей до их совершеннолетия. В эту сумму входит обслуживание двух пентхаусов, одной усадьбы и большой виллы, покупки для детей, их образование, а также оплата четырех нянь, которые присматривают за младшими наследниками.

theacademy Брэд Питт впервые получил свой личный "Оскар"

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