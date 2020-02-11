Так ли страшен коронавирус и каких болезней на самом деле стоит опасаться россиянам

ВРАГ ИЗВЕСТЕН, НО СПАСАТЬСЯ НЕ СПЕШИМ

ВОЗ признала вспышку «китайского» коронавируса угрозой международного значения. Количество погибших от инфекции уже превысило тысячу человек, а заболевших более 43 тысяч. Печальные цифры растут каждый день (хотя, и число выздоровевших тоже: сейчас их более 4,2 тысяч). Некоторые зарубежные ученые пугают прогнозами о дальнейшем массовом заражении коронавирусом. А их коллеги отчитываются о процессе разработки и тестирования вакцин против новой напасти.

- От осложнений гриппа в мире ежегодно умирает до 650 тысяч человек, кори - 120 тысяч, от рака шейки матки, который развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) - 270 тысяч, - напоминает известный медицинский телеведущий, экс-главврач Кремлевской больницы Александр Мясников. - Вакцины от этих заболеваний есть, проверены и безопасны. Однако россияне по-прежнему не спешат делать эти действительно необходимые прививки.

Не получается ли так, что страх перед новым вирусом неоправданно заслоняет перед нами давно известные, куда более опасные и намного более распространенные угрозы? Чтобы выяснить это, мы изучили месте с экспертами последние данные Всемирной организации здравоохранения о ведущих причинах смерти людей.

ИНФЕКЦИИ ДАЛЕКО НЕ ЛИДЕР

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Последнее исследование ВОЗ на эту тему опубликовано на сайте организации в мае 2018 года. Радикальных изменений с тех пор не произошло, поясняют эксперты.

- Если говорить о группах заболеваний в целом, то однозначно можно отметить: подавляющее большинство людей уходят из жизни вовсе не из-за инфекций. А из-за так называемых НИЗ - неинфекционных заболеваний. Среди них в качестве причин смертности лидируют сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты), рак, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На долю НИЗ приходится не менее 60 - 65% смертей людей во всем мире, а в России 90% - рассказывает профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль.

- Эти заболевания не передаются от человека к человеку, - продолжает эксперт. - И в то же время главные факторы риска, причины развития таких болезней зависят в первую очередь от… нас самих. Судите сами: такие вредные привычки, как курение и алкоголь, доказанно во много раз повышают риск инфарктов, инсультов и многих видов рака. Гиподинамия, то есть недостаток физической активности, сидячий образ жизни тоже способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, колоректального рака, который выходит на лидирующие позиции, и других онкологических заболеваний. Тот же недостаток физнагрузок вкупе с неправильным питанием повышают риск развития и прогрессирования сахарного диабета.

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СОВЕТ

Хорошая новость в том, что можно снизить заболеваемость и смертность от этих самых распространенных недугов, изменив свой образ жизни. Набор правил давно известен и подтвержден масштабными исследованиями: бросить курить, больше двигаться, не переедать, следить за весом, не злоупотреблять алкоголем.

Пассажиры из числа последних российских туристов возвращающихся домой из Китая в аэропорту "Кольцово", Екатеринбург.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСПЫШКА «КИТАЙСКОЙ» ИНФЕКЦИИ: ВОЛНА НАХЛЫНЕТ И ОТХЛЫНЕТ

- В отличие от НИЗ, заболеваемость которыми, как правило, стабильна в течение всего года, инфекционные болезни зачастую «накатывают» волнами, - поясняет Артем Гиль. - У респираторных инфекций (то есть передаваемых воздушно-капельным путем и поражающих органы дыхания. - Ред.) эта черта особенно выражена. Вспомните тот же грипп и ОРВИ (в быту - простуды), которые нарастают в конце осени, зимой - в начале весны и отступают к лету.

По всей видимости, такая же судьба ждет и новый коронавирус, прогнозирует эксперт. «Исследования показывают, что коронавирус 2019-nCoV по своему геному и свойствам сходен с SARS (severe acute respiratory syndrome, тяжёлый острый респираторный синдром), то есть возбудителем атипичной пневмонии 2002 - 2003 гг. Начавшись в китайской провинции Гуандун в ноябре 2002 г., вспышка SARS завершилась к июню 2003-го.

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Почему заболеваемость так нарастает и отступает?

- В таком цикличном развитии инфекций играет роль комплекс факторов: температура окружающей среды, влажность, интенсивность ультрафиолетового излучения на открытом воздухе, состояние иммунитета, концентрация витамина D в плазме крови и другие условия, - рассказывает эксперт.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Чего опасаться россиянам

- В первую очередь - самых распространенных неинфекционных заболеваний (НИЗ), грозящих преждевременным уходом из жизни. Это гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты из-за которых в России происходит свыше половины всех смертей. А также онкологические заболевания, сахарный диабет. Увы, за последние два года темпы снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране существенно замедлились, рассказывает профессор Артем Гиль. По мнению экспертов, немалую роль в этом играют социально-экономические причины: падение реальных доходов людей, ухудшение доступа к более дорогим качественным лекарствам, повышение стрессов, в том числе из-за необходимости больше работать, чтобы поддерживать качество жизни на прежнем уровне.

- Среди инфекционных заболеваний для России сейчас наиболее актуальны и опасны ВИЧ и туберкулез, - предупреждает исследователь. Растет распространенность штаммов туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, из-за чего эффективность лечения остается на достаточно низком уровне. Туберкулез теперь поражает людей независимо от их социально-экономического статуса. Увеличивается число больных с сочетанной инфекцией ВИЧ-туберкулез. В то же время ВИЧ-инфекция в нашей стране вышла за пределы традиционных групп риска и распространяется преимущественно через гетеросексуальные половые контакты, подчеркивают инфекционисты. Поэтому врачи советуют не пренебрегать тестированием на ВИЧ - где и на каких условиях его можно пройти бесплатно, разъясняется, в частности, в ходе диспансеризации.

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