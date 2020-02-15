Результаты экспертизы: Останки, найденные в лесу под Демидовом, принадлежат пропавшему Владу Бахову

В деле 16-летнего смоленского подростка поставлена еще одна точка. Но не последняя. ДНК экспертиза подтвердила подлинность останков Влада Бахова.

- Нашу семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК, - написала на своей странице «ВКонтакте» Анастасия Фадеева. - Согласно заключению экспертов, останки, найденные в демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну Владу Бахову. Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло с Владом!

Напомним, 16-летний Владислав Бахов пропал 6-го апреля прошлого года в лесу под Демидовом во время молодежной вечеринки. 13 друзей отмечали день рождения Андрея Сидурина. По словам подростков, около 19.00 изрядно выпивший Влад отлучился ненадолго в лес, но обратно не вернулся. Ребята кинулись искать парня и не нашли. Самая большая загадка в этой истории, что они не стали звонить домой Владу – а поехали на дискотеку, а потом снова вернулись в лес. Полиция и родители пропавшего подключились к поискам ближе к полуночи.

Мать и отчим Влада Бахова.

За 9 месяцев демидовский лес прочесали около 3000 волонтеров, но не нашли ни единой зацепки. За это время тему стали активно освещать в федеральных СМИ, подростки и их родители, скрываясь от журналистов, вызвали большое подозрение. Люди стали обвинять их в убийстве Влада и сокрытии преступления. В ответ на широкий резонанс глава СК России Александр Бастрыкин выступил с заявлением, что берет это дело под свой контроль. Из Смоленска все документы передали в центральный аппарат СК. 29 января Александр Бастрыкин встретился с родителями Влада и в этот же день предполагаемые останки парня были обнаружены в лесу в 1,5 км от места вечеринки смоленскими поисковиками отряда «Сальвар». Сначала сальваровцы увидели кроссовки в воде оросительного канала, а рядом череп и кости.

Такое совпадение удивило многих, кто следил за этой историей. Некоторые полагают, что тело специально подбросили. Но руководитель отряда «Сальвар» опровергает подобные слухи.

Тем не менее расследование гибели Влада Бахова продолжается. Следователи должны ответить на самые главные вопросы – когда и почему парень ушел с вечеринки и как он оказался в оросительном канале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749844" frameborder="0"></iframe> Владислав Бахов штурмует крышу беседки.

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16-летний Влад пропал 6 апреля прошлого года во время молодежной вечеринки за городом Демидовом в Смоленской области. Компания из 13 человек праздновала день рождения одного из ребят. Влад много выпил, ему стало плохо. Около 19.00 он, если верить свидетелям, отошел ненадолго в лес и не вернулся. Ребята стали его искать, но не нашли. Только ближе к ночи они заявили о пропаже парня в полицию, а после поехали к его отцу Андрею. (подробности)

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