"Фрейя очень нестабильна, наркозависимый человек": невестка Марии Шукшиной выпрашивает деньги

В семье Марии Шукшиной опять неспокойно. Не успели поклонники актрисы порадоваться ее счастливому воссоединению с внуком Марком, как вновь появились тревожные новости о маме малыша - 21-летней Фрейе Зильбер.

Совсем недавно актриса Мария Шукшина делилась огромной радостью. 14 января 2020 года она сообщила, что Фрейя Зильбер отдала ей внука Марка. Отцом малыша является старший сын артистки Макар Касаткин. Однако сейчас появились подробности о жизни скандальной невестки звезды.

Девушка выпрашивает деньги у подписчиков. "Ребята, прошу вашей помощи. Хочу съездить в Москву к Маркуше, провести с ним немножко времени, но с деньгами сейчас очень тяжело, денег нет пока что даже на билет! Хотелось бы, чтобы и на подарок хватило ему, но основное - это дорога туда и номер в отеле, где я с ним проведу время", - написала она в блоге.

freya_zilber Ребята, прошу вашей помощи...

Бывшая невеста сына Марии Шукшиной недавно устроилась на работу уборщицей, а также таксистом. "Нельзя прожить на алименты в размере семь тысяч рублей, поэтому нет выхода - приходится подрабатывать", - жаловалась Зильбер.

В свою очередь, дочь Шукшиной заявила, что у Фрейи большие проблемы с наркотиками. "Фрейя вообще очень нестабильна. В виду того, что она наркозависимый человек. У нее в какой-то момент произошло внезапное просветление. Сказала, что надо везти сына на воспитание к отцу. Она из Питера в один день привезла ребенка. Сказала, что это ненадолго", - поделилась Анна Трегубенко в студии программы "Звезды сошлись".

По ее словам, Макар сейчас находится в шоке и не намерен отдавать ребенка бывшей. "Никто не ожидал, что все так быстро произойдет. Фрейя совсем больной человек. У Марка сейчас такой детский ранимый возраст. Ему два года будет в мае. И такая мать разрушит его психику и здоровье погубит, если будет находиться рядом", - заявила дочь Шукшиной.

freya_zilber Фрейя Зильбер с Марком

Она также сообщила, что Макар не так давно женился. "Марк с бабушкой почти постоянно видится, но живет он у отца. Это просто Макар в детстве. Одно лицо. Новая супруга Макара очень хорошая. Эта девочка одобрена моей мамой", - заявила Трегубенко.

Напомним,воссоединению Марии Шукшиной с малышом Марком предшествовала череда громких скандалов. Мама мальчика - Фрейя Зильбер закрутила роман с Макаром Касаткиным в 2017 году. Пара рассталась, когда девушка была беременна. В одной из передач невестка Шукшиной заявила, что именно возлюбленный выгнал ее из дома.

Разразился громкий скандал. Из роддома Зильбер выписывалась в одиночку. Невестка Шукшиной утверждала, что бывший возлюбленный не принимает участия в жизни ребенка, а мизерных алиментов не хватает на содержание малыша.

Мария Шукшина признала внука после ДНК-теста, который подтвердил, что Марк является ее внуком. Недавно Зильбер признавалась, что прошла лечение от алкогольной зависимости. А потом совершенно неожиданно привезла наследника к Марии Шукшиной.