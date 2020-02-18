2020-02-18T13:42:36+03:00
Звезды

Наталья Бочкарева до сих пор не оплатила "штраф за кокаин"

За актрисой всё ещё числятся неоплаченные долги почти на 50 000 рублей
Наталия ЕРОШКИНА
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20 января Преображенский суд Москвы вынес решение по делу актрисы Натальи Бочкарёвой.20 января Преображенский суд Москвы вынес решение по делу актрисы Натальи Бочкарёвой.Фото: Иван МАКЕЕВ
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20 января Преображенский суд Москвы вынес решение по делу актрисы Натальи Бочкарёвой. Ей грозило до 3 лет лишения свободы по статье "Незаконное хранение и употребление наркотиков". Но звезде удалось получить самое мягкое наказание - нужно было всего лишь оплатить штраф размером 30 000 рублей. С тех пор прошёл почти месяц, kp.ru решили узнать, погасила ли актриса этот долг и выяснили, что за ней до сих пор числится неоплаченным штраф за отказ от медицинского освидетельствования в сентябре 2019, а также за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Общая сумма задолженности составляет 48800 рублей.

Напомним, 28 сентября, сотрудники дорожной полиции остановили белый «Кадиллак Эскалейд» Натальи Бочкарёвой на улице Стромынка в районе Сокольники. Полицейские обратили внимание на странное поведение звёздного водителя, женщина вела себя очень нервно. На предложение инспекторов ДПС пройти освидетельствование Наталья ответила отказом, но добровольно продемонстрировала пакетик с белым порошком и свёрнутую трубочкой купюру. Позже экспертиза определит, что это был кокаин.

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.

За отказ от освидетельствования звезда сериала "Счастливы вместе" лишилась возможности самостоятельно водить автомобиль на 1 год и 8 месяцев. Тогда же и выяснилось, что у Натальи уже имелась коллекция из 67 штрафов на общую сумму 25 750 рублей, 5500 рублей актриса на тот момент уже была должна государству.

Но лишение прав и штрафы были не самым страшным испытанием. Наталье грозил срок до 3 лет заключения по уголовной статье "Незаконное хранение и употребление наркотиков". Дело было передано в Преображенский суд, по месту регистрации актрисы. Просить лишения свободы для Натальи Бочкаревой следствие не стало, уголовное производство предложило закрыть, а суд попросило ограничиться штрафом.

Так и случилось, 20 января актриса покинула зал суда с предписанием о выплате государству 30 000 рублей в качестве меры наказания. Наказание смягчили благодаря большому количеству благодарственных писем и положительных характеристик, представленных адвокатами, кроме того Наталья может похвастаться благотворительными взносами в фонд помощи детям с ограниченными возможностями, возглавляемый Евгением Воскресенским.

Оглашение решения по делу Бочкаревой в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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