2020-02-19T16:32:31+03:00
Звезды

Пока мама в больнице: дочь Анастасии Заворотнюк похвасталась роскошным отдыхом в Риме

Анна Заворотнюк улетела в Италию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Заворотнюк с дочерью АннойАнастасия Заворотнюк с дочерью АннойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пока поклонники Анастасии Заворотнюк томятся в неведении из-за отсутствия информации о состоянии здоровья любимой актрисы, ее старшая дочь Анна поделилась редкими фото в блоге. Девушка улетела в Италию, где наслаждается достопримечательностями и местной кухней.

Отсутствие информации о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк второй месяц держит общественность в напряжении. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" продолжает борьбу с тяжелым недугом. Она проходит лечение в реабилитационном центре.

Судя по всему дела у знаменитости с каждым днем все лучше и лучше. Повод к оптимистичной информации дала старшая дочь актрисы.

Анна Заворотнюк в настоящее время находится в Италии. 24-летняя наследница актрисы наслаждается роскошным отдыхом в Риме. В блоге девушка разместила несколько фото местных красот, а также показала снимок из ресторана.

Аня запечатлела такой деликатес как трюфели. Красавица также опубликовала фото фасада одного из старинных особняков.

Стоит отметить, что несколько дней назад появилась информация о том, что Андрей Малахов пригласил Анну Заворотнюк в программу "Прямой эфир". Телеведущий решил из первых уст узнать у дочери Анастасии Заворотнюк, как себя чувствует ее знаменитая мама. Таким образом Малахов намерен развеять многочисленные слухи и обнародовать точную информацию о самочувствии актрисы.

Для того, чтобы узнать, соответствует ли эта информация действительности, светские хроникеры обратились к представителю Заворотнюк. "Позвоните Малахову и спросите", - заявил на это Стас Христов.

Тогда репортеры обратились к Андрею Малахову. Тот трубку не взял, а вот шеф-редактор шоу "Прямой эфир" Ермил Нечаев сообщил: "Даже если бы это знал, то я естественно не сказал бы вам".

Анастасии Заворотнюк похвасталась роскошным отдыхом в Риме Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасии Заворотнюк похвасталась роскошным отдыхом в РимеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Другой редактор программы Екатерина Арман высказалась в более резкой форме. Она заявила, что не имеет права говорить о героях шоу. "Это интеллектуальная собственность. Я не могу вообще разглашать никакую информацию, касающуюся нашего ток-шоу", - сказала, как отрезала, девушка.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у актрисы диагностирован рак головного мозга. На шее звезды заметили якобы послеоперационный шрам. К тому времени звезда несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре родственники знаменитости подтвердили, что артистка действительно болеет. Она проходит лечение в реабилитационном центре. По слухам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию опухоли мозга.

Сейчас близкие сосредоточены на своей главной цели - помочь Насте встать на ноги, о чем они неоднократно заявляли. Последнее сообщение от них в соцсетях было опубликовано за несколько дней до наступления 2020 года.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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