2020-02-13T18:33:15+03:00
Звезды

Малахов позвал в прямой эфир дочь Заворотнюк рассказать правду о маме

Телеведущий решил положить конец слухам и домыслам
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущий решил положить конец слухам и домысламТелеведущий решил положить конец слухам и домысламФото: Иван МАКЕЕВ
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Отсутствие информации о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк держит общественность в напряжении. Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" томятся в неведении. Единственным источником новостей об актрисе до недавнего времени был ее блог, однако вот уже полтора месяца в нем царит полнейшая тишина. В итоге все точки над i решил расставить Андрей Малахов.

Андрей Малахов пригласил Анну Заворотнюк в программу "Прямой эфир". Телеведущий решил из первых уст узнать у дочери Анастасии Заворотнюк, как себя чувствует ее знаменитая мама.

Таким образом Малахов намерен развеять многочисленные слухи и обнародовать точную информацию о самочувствии Заворотнюк, передает "Экономика сегодня". По слухам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию опухоли мозга.

Напомним, Анастасия Заворотнюк по-прежнему продолжает борьбу с тяжелым недугом. О ее болезни стало известно в августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у актрисы диагностирован рак головного мозга. На шее звезды заметили якобы послеоперационный шрам. К тому времени звезда несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре родственники знаменитости подтвердили, что артистка действительно болеет. Она проходит лечение в реабилитационном центре.

Музыкальный критик Сергей Соседов сообщал, что пока Анастасия "в очень плохом состоянии". Сейчас близкие сосредоточены на своей главной цели - помочь Насте встать на ноги, о чем они неоднократно заявляли. Последнее сообщение от них в соцсетях было опубликовано за несколько дней до наступления 2020 года.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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