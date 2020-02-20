"Думай о жене и детях!": похудевший на 20 кг Павел Прилучный напугал изможденным видом

На что только не идут актеры ради заветной роли. Кто-то, как Юлия Высоцкая, стрижется налысо, кто-то, как Саша Бортич, набирает целых 20 килограммов. Не стал исключением и Павел Прилучный. Супругу Агаты Муцениеце нужно похудеть до 39 килограммов для новой роли.

В настоящее время полным ходом идет работа над фильмом Тимура Бекмамбетова "Побег из ада" о советском летчике Михаиле Девятаеве. Роль героя, который совершил подвиг, вырвавшись из немецкого плена на бомбардировщике, исполняет Павел Прилучный. Актер вынужден жестко худеть, чтобы до конца вжиться в образ.

На момент побега Девятаев весил всего 39 килограммов. Рост Павла составляет 180 сантиметров, а весит он 74 килограмма. То есть артисту нужно похудеть в два раза. Павла не останавливают даже возможные проблемами со здоровьем - ради творчества Прилучный готов на любые жертвы.

bugevuge Павлу сложно погружаться в роль

"Очень тяжело сбрасывать вес. Снимаем на морозе, хочется постоянно в себя что-то засунуть. Но буду еще худеть. Погода помогла вжиться в роль: не пришлось ничего делать, просто впустить ее в себя", - откровенничает звезда сериала "Мажор".

А на днях в своем блоге актер показал, как он сейчас выглядит. "Герой сложный - это человек, который прошел через самые жесткие испытания, но не был сломлен. Сложно погружаться в роль", - посетовал 32-летний актер.

В кадре Прилучному бьет в лицо дождь, дует ветер. На сегодняшний день Павел уже скинул 20 килограммов. Он выглядит изможденным, глубокие морщины и землистый цвет лица не на шутку напугали поклонников звезды.

"Павел, пожалуйста, не худейте до 39! Здоровье не купишь, берегите себя!", "Пашка,только не худей! Не нужно, здоровье потом не купишь. Если не сразу, то потом аукнется. Думай о детях и жене!", - взмолились поклонники.

Встревожен внешним видом Павла и продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он даже обратился к актеру: "Паша, какая бы ни была эта роль, но я считаю, что твое решение похудеть до 39 кг - это очень опасная для здоровья вещь... Искусство не стоит таких жертв. Подумай о своих детях, о своей семье, ведь это может очень сильно отразиться на твоем здоровье... Не приведи Господь, чтобы ты потерял здоровье и вот это твое похудение привело к каким-то неблагоприятным последствиям. Очень переживаю за тебя. Остановись! Лучше откажись от этой роли".

Известный звездный диетолог Маргарита Соловьева тоже бьет тревогу. "Получается, похудеть ему надо почти вдвое. Сказать, что это вредно для здоровья, не сказать ничего. Я не сомневаюсь, что Павел доведет этот эксперимент до конца, и позже наберет привычный комфортный вес. Но сразу несколько жизненно важных систем организма могут дать сбой. В первую очередь, эндокринная", - резюмировала специалист.