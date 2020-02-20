"Я не хожу в железном поясе": Юлия Барановская впервые рассказала о личной жизни

Юлия Барановская является примером для многих одиноких мам. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным, оставшись одна с тремя детьми, она не опустила руки, не поставила на себе крест. Сейчас 34-летняя эффектная блондинка - успешная телеведущая. С годами Юля стала только краше. Наверное, поэтому в прессе то и дело циркулируют слухи о многочисленных романах звезды.

Юлия Барановская воспитывает семилетнего Арсения, 11-летнюю Яну и 14-летнего Артема. Она девять лет состояла в отношениях с Андреем Аршавиным. Футболист ушел из семьи, когда девушка была беременна их третьим ребенком. Но вместо того чтобы горевать и плакаться на всю страну о своей тяжкой доле, Юля не унывает. Она состоялась в профессии, став звездой экрана. Бьет ключом и ее личная жизнь.

baranovskaya_tv Юлия Барановская воспитывает троих детей

Барановская не скрывает - у нее были и мимолетные увлечения, и серьезные привязанности. "Как-то был очень красивый роман, как в кино. Но я сразу для себя решила, что это будет именно роман, речь не идет про создание семьи. Мне кажется, надо просто быть честной с собой, не надо пытаться выходить замуж за того, кто на это не способен... Я всегда говорю мужчинам: если вы хотите просто заняться с девушкой сексом, почему нельзя об этом ей сказать? Может, ей тоже только этого и надо, а она боится, что вы ее сейчас замуж возьмете", - заявила Юля.

При этом многодетная мама заверила, что никогда никого не осуждает, но сама, например, не готова лечь в постель сразу после знакомства. "Пусть я покажусь старомодной, но у меня ни разу в жизни не было секса после первого свидания. Конечно, я не хожу в железном поясе. Просто я должна захотеть человека. Не того, чем мы с ним будем заниматься, а самого человека... Просто без «химии» далеко не уедешь", - цитируют ее 7 Дней.

baranovskaya_tv Телеведущая много путешествует

Телеведущая также призналась, что не станет скрывать свою свадьбу. "Ею похвастаюсь. А вот отношениями, совместными прогулками, завтраками, поцелуями - нет", - говорит звезда.

Более того, ее дети до мелочей продумали торжество. "Они даже не сомневаются, что она будет. И свадьбу, и платье, и подарки, и кого звать, кого не звать, кто будет петь", - смеется Барановская.

Ради сильного мужчины Юля готова на многое. "Если рядом оказывается мужчина, который смотрит мне в глаза и говорит: «Все будет хорошо», я в принципе сразу становлюсь очень послушной, белой и пушистой", - резюмировала она.