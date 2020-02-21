2020-02-21T19:17:36+03:00
Звезды

Игорь Петренко рассекретил трех дочерей от красавицы-актрисы

Актер никогда не рассказывает о личной жизни
Ольга ЛИБГАРДТ
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Чтобы обеспечивать большую семью, Петренко много работает.Чтобы обеспечивать большую семью, Петренко много работает.Фото: Мила СТРИЖ
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Игорь Петренко - многодетный отец. От брака с Екатериной Климовой у актера подрастают два сына - Корней и Матвей. А от союза с третьей женой Кристиной Бродской, которая считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кино, - три лапочки-дочки, младшей из которых в январе 2020-го исполнился год.

Игорь Петренко считается одним из самых закрытых актеров. О своей личной жизни он предпочитает не распространяться. Вот почему любое появление 42-летнего артиста на публике сопровождается пристальным вниманием со стороны светских хроникеров и многочисленных поклонников.

Чтобы обеспечивать большую семью, Петренко много работает. Он постоянно гастролирует. Ведь помимо содержания троих дочерей и красавицы-жены Кристины Бродской он выплачивает алименты детям, рожденным в браке с Екатериной Климовой.

Игорь не раз говорил, что его нынешняя семья постоянно проживает в Санкт-Петербурге, а он мотается между двумя столицами. Но недавно актер перевез супругу и трех дочерей в Москву.

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Игорь Петренко вышел в свет с женой и дочками
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А на днях произошло радостное событие. Во время торжественного открытия фотостудии Бродской перед репортерами предстало сразу все звездное семейство. Особое внимание публики привлекли наследницы актеров: пятилетняя София-Каролина, трехлетняя Мария и годовалая Ева.

Петренко предстал в стильном костюме, его супруга нарядилась в алое платье. Маленькие дочки были в пышных платьях, как у принцесс. На видео, которое разместила близкая подруга Кристины, лица малышек показаны крупным планом.

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Игорь Петренко старше жены на 13 лет
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Примечательно, что этот выход в свет стал первым для младшей дочери пары. Месяц назад Еве исполнился год. Она стала главной звездой вечера и даже приняла участие в торжественном разрезании ленточки, удобно устроившись у папы на руках.

Напомним, Кристина Бродская стала третьей женой Игоря Петренко. Она младше актера на 13 лет. Молодая актриса помогла Петренко пережить болезненный развод с Екатериной Климовой. В 2014 году на свет появилась старшая дочь пары София-Каролина. Через два года после рождения девочки Игорь и Кристина официально оформили свои отношения. 30 января 2017 года у них родилась вторая дочь Мария. Младшая наследница супругов Ева родилась в январе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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