"Такая паника недостойна цивилизации": Доктора Комаровского ужаснула истерия вокруг эвакуации украинцев из Китая

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский пришел в ужас от реакции своих соотечественников на эвакуацию людей из охваченного коронавирусом Китая.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад из Уханя спецбортом вывезли более 70 человек, включая иностранцев. Всех их засели в санаторий "Новые Санжары" в Полтавской области, но, чтобы попасть на территорию оздоровительного комплекса, людям пришлось пережить настоящую бойню.

Жители поселка испугались пассажиров "чумного рейса" и закидали автобус с ними камнями. Люди также заблокировали дороги, жгли костры и покрышки, вступали в драки с полицейскими, которые пытались защитить вернувшихся на родину украинцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762394" frameborder="0"></iframe> Митинг в Новых Санжарах.

"Хотелось начать обращение словами "братья и сестры", но такое впечатление, что братья и сестры в нашей стране вообще кончились. Мораль, интеллект - все это кончилось", - начал свое видеообращение на YouTube Комаровский.

Он предположил, что люди, обладающие этими важными качествами, уже уехали из страны, раз под Полтавой набрасываются на совершенно здоровых соотечественников без симптомов каких-либо болезней. Вместо того, чтобы протянуть руку помощи людям, которые уже и так много натерпелись, украинцы разбрасываются угрозами.

"Коронавирус не летает по воздуху, он передается при тесном контакте с реально больным человеком. Никакой угрозы никому не происходит... Украина едина, называется. Как вам не стыдно? Искренне призываю: прекратите эту панику, которая просто недостойна цивилизации. Где ваша вера, мораль, нравственность?", - возмутился доктор.

Он добавил, что мог бы оправдать протесты, если бы на них вышли сами медики, ведь им за "нищенские деньги" приходится рисковать жизнью и ухаживать за эвакуированными людьми, но "возмущаются обыватели, которым на этих врачей всю жизнь плевать было".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762372" frameborder="0"></iframe> «Добро пожаловать на Родину»: Эвакуации украинцев из Уханя посвятили песню.

По мнению Комаровского, сейчас украинцам стоит беспокоиться, прежде всего, о своей безопасности и профилактике инфекций, а не о мнимой угрозе, исходящей от прибывших из Уханя.

"Все истерики по поводу того, что рядом с нами размещены люди из Китая, и поэтому мы умрем - это признак неадекватности, недостатка интеллекта и морали", - заключил педиатр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762392" frameborder="0"></iframe> Полицейские кордоны на подъезде к санаторию в Новых Санжарах.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал привлечь к ответственности всех "вирусологов в спортивных костюмах", которые поселяли смуту и панику в обществе.

Обращение доктора Комаровского к высокоморальным соотечественникам.

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