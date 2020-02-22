Несмотря на обыски полиции, сборная России по биатлону вышла на соревнования

Этот чемпионат мира надо назвать именем Александра Логинова. Он выиграл «золото» и попал под жесточайший буллинг соперников. Он взял под прессом «бронзу», и на него натравили полицию. Он и это давление выдержал с честью. И если бы партнеры Логинова были столь же хладнокровны, как лидер российской команды, у нас в эстафете была бы минимум «бронза».

Если полицейские обыски в номере у Александра Логинова были частью плана по нейтрализации сборной России и ее лидера, то он удался. Этот бесконечный день, начавшийся в 5 утра с бесцеремонного визита полиции, закончился для нашей команды неважно. В эстафете сборная России оказалась на 4-м месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762373" frameborder="0"></iframe> Российские биатлонисты едут в полицейское управление.

Нет, Александр Логинов не дрогнул. Сломались его партнеры по команде. Но теперь представьте: вас подняли в 5 утра по тревоге. В вас все кипит от несправедливости. Вы до последнего момента знать не знаете, кто побежит в эстафете. Неужели во всей этой нервной буре вы сможете класть один патрон за другим точно в цель? Сборная России не смогла.

И конечно эпицентром сборной России был Александр Логинов. Все, кто его видел в этот день, говорили, что он очень мрачен.

- Он очень зол, - рассказывал товарищ Логинова по команде Евгений Гараничев. И еще раз в подробностях описывал, как полиция забирала у Логинова ноутбук и смартфон, позволив лишь выписать контакты близких людей. Если бы лидер сборной России в этот день отказался бы бежать эстафету, его бы поняли. Но все-таки с Логиновым и без него – это две разных сборных России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762414" frameborder="0"></iframe> Логинов рассказал Губерниеву об обысках.

Логинов в результате вышел на старт на четвертый этап. Правда, к тому времени сборная России имела только призрачные шансы на «бронзу». Подвела стрельба.

Первым в эстафете от сборной России бежал Евгений Гараничев. Его участие в гонке и раньше было под вопросом, но по спортивным причинам. А тут тренеры все-таки решили довериться ему, и не факт, что были правы. Один промах на первом рубеже, еще два в стойке обернулись почти минутой отставания от лидеров. Слишком много, чтобы мечтать о «золоте». Матвей Елисеев мазал тоже прилично. Хорошо еще, что обошелся без штрафных кругов, но отставание от первого-второго мест составляло уже больше минуты. Никита Поршнев довел их до двух с лишним минут. А от третьего места мы уже отставали минуту. Такое не отыгрывается.

И осталась только одна интрига: в каком состоянии сейчас Логинов. Сломали его или нет неудачи партнеров и весь грандиозный скандал. Первая же стрельба показала – нет. Но до идущих третьими норвежцев отрыв был очень велик. Такой можно отыграть только за счет чудовищных ошибок соперника. Их не последовало.

В итоге Александр доехал 4-м. Лично он сделал все, что можно, ему не в чем себя винить. И возможно это позволит Логинову показать себя в воскресенье в масс-старте. Вот эта заключительная гонка и может стать главной для России и ее лидера на этом чемпионате мира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762371" frameborder="0"></iframe> Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

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