2020-02-23T18:47:06+03:00
Звезды

Уснула с молокоотсосом на груди: бывший муж Бузовой опять опозорил Анастасию Костенко

Дмитрий Тарасов сломал ногу и теперь сидит дома на больничном
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Пара расписалась в январе 2018 годаАнастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Пара расписалась в январе 2018 годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в начале февраля 2020 вновь стали родителями. Модель родила футболисту еще одну дочку. А на днях стало известно, что спортсмен сломал ногу во время тренировки, поэтому теперь сидит дома на больничном и помогает молодой жене справляться с заботами.

Третья супруга Дмитрия Тарасова постоянно подвергается нападкам хейтеров. Анастасию Костенко критикуют за ее неудачные наряды и макияж. Но самое интересное заключается в том, что бывший муж Ольги Бузовой довольно часто сам выставляет красавицу в неприглядном виде. Так произошло и на этот раз.

Дмитрий опубликовал в блоге снимок семейной идиллии. На фото он запечатлел уснувшую от усталости Анастасию Костенко с молокоотсосом на груди и двух дочек.

Правда, кадр с женой и детьми вызвал неоднозначную реакцию публики. Многие подписчики футболиста возмутились тем, что спортсмен выбрал не самый удачный снимок и опять опозорил свою избранницу спустя три недели после родов.

Дмитрий опубликовал в блоге снимок семейной идиллии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий опубликовал в блоге снимок семейной идиллииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

У 32-летнего спортсмена появилось больше свободного времени после того, как он сломал ногу, а значит, он сможет помочь жене в заботе о двух дочерях. Сам Тарасов много раз признавался, что именно минуты, проведенные рядом с его любимыми девочками, он считает самыми счастливыми.

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Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории
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К слову, футболист часто выкладывает не самые удачные снимки супруги. На фото мужа Костенко предстает уставшей и растрепанной. Но Анастасия на возлюбленного не в обиде. Модель во всем поддерживает избранника.

Недавно Тарасов разместил в блоге домашнее видео. Спортсмен показал, как он просит у маленькой дочки Миланы печенье. В кадр в этот момент попала и Костенко. В этот момент девушка что-то делала на кухне. На ней надеты обычная майка и черные трусы в горошек, а на голове прозрачный пакет.

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Организму просто необходимы, причем в большем количестве: йод, цинк, кальций, железо и фолиевая кислота
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Напомним, Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Пара расписалась в январе 2018 года. В июле у них родилась дочь Милана, а 5 февраля 2020 года на свет появилась еще одна крошка. От первого брака с Оксаной Пономаренко у футболиста подрастает десятилетняя Ангелина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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