Эвакуация россиян с Diamond Princess в Казань: Что известно о состоянии тех, кого отправили на карантин

В минувшее воскресенье, 23 февраля, пока вся страна праздновала День защитника Отечества из Японии спецбортом МЧС России эвакуировали восьмерых россиян, в том числе одного ребенка. Они провели несколько недель на борту охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess.

Что случилось?

Еще в первых числах февраля корабль поместили на карантин после того, как у одного из пассажиров выявили опасное инфекционное заболевание. Лайнер пришвартовался возле порта Йокогама и более 14 дней не выпускал из кают около 3,7 тысячи человек из 50 разных стран. За это время заболели почти 700 человек. Лишь на минувших выходных российские пассажиры, у которых так и не выявили признаков коронавируса, смогли вернуться на Родину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762475" frameborder="0"></iframe> МЧС РФ доставил на Родину наших граждан, находившихся на круизном лайнере.

Куда привезли россиян?

Эвакуированных с корабля граждан доставили в Казань и поместили на карантин в одно из лучших медицинских учреждений города - Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова. На протяжении двух недель они будут проживать в специальных медицинских боксах.

На протяжении двух недель люди будут проживать в специальных медицинских боксах Фото: пресс-служба президента Татарстана

Больница оснащена новейшим оборудованием и готова предотвратить распространение любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. У медицинского персонала есть все необходимые средства индивидуальной защиты. За состоянием здоровья каждого из сотрудников также тщательно следят. Для пациентов созданы все условия комфортного пребывания в больнице.

Что известно о состоянии пациентов?

В полночь 23 февраля вице-премьер Татьяна Голикова заявила: "В Российскую Федерацию возвратились восемь россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус". Она добавила, что у троих россиян заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений.

Сейчас все эвакуированные находятся под наблюдением врачей, все чувствуют себя хорошо. По словам главного врача РКИБ имени профессора А. Ф. Агафонова Марата Гатауллина, на настоящий момент повышения температуры ни у кого не зафиксировано, катаральных проявлений заболевания нет.

Казань: эвакуированные с Diamond Princess чувствуют себя хорошо.Главный врач РКИБ имени профессора А. Ф. Агафонова Марат Гатауллин рассказал о состоянии восьми россиян, прибывших с круизного лайнера с Diamond Princess

За самочувствием россиян с Diamond Princess наблюдают постоянно и ежедневно информируют о результатах исследований общественность. Лабораторное сопровождение проводит научный центр "Вектор".

О слухах:

Вскоре после того, как еще недавних пассажиров круизного лайнера доставили в Казань в соцсетях стали появляться сообщения о закрытии республиканской больницы из-за коронавируса.

В руководстве медучреждения слухи опровергли. Работа больницы организована в обычном режиме. Приемно-диагностические отделения функционируют круглосуточно и готовы принимать всех обратившихся, сообщается на сайте больницы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как выглядит больница в Казани, где на карантине из-за коронавируса находятся россияне с лайнера Diamond Princess

Ночью в воскресенье, 23 февраля, в Казань были доставлены восемь россиян с «коронавирусного» лайнера Diamond Princess, который из-за вспышки болезни две недели стоял у берегов Японии (подробности)