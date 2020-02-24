2020-02-24T14:42:44+03:00
Общество

Эвакуация россиян с Diamond Princess в Казань: Что известно о состоянии тех, кого отправили на карантин

Медики внимательно следят за состоянием восьми граждан, которые до недавнего момента были заперты на охваченном инфекцией круизном лайнере. Температуры и проявлений коронавируса ни у кого нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Эвакуированных с корабля граждан доставили в Казань и поместили на карантин в одно из лучших медицинских учреждений города Фото: пресс-служба президента ТатарстанаЭвакуированных с корабля граждан доставили в Казань и поместили на карантин в одно из лучших медицинских учреждений города Фото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 23 февраля, пока вся страна праздновала День защитника Отечества из Японии спецбортом МЧС России эвакуировали восьмерых россиян, в том числе одного ребенка. Они провели несколько недель на борту охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess.

Что случилось?

Еще в первых числах февраля корабль поместили на карантин после того, как у одного из пассажиров выявили опасное инфекционное заболевание. Лайнер пришвартовался возле порта Йокогама и более 14 дней не выпускал из кают около 3,7 тысячи человек из 50 разных стран. За это время заболели почти 700 человек. Лишь на минувших выходных российские пассажиры, у которых так и не выявили признаков коронавируса, смогли вернуться на Родину.

МЧС РФ доставил на Родину наших граждан, находившихся на круизном лайнере.

Куда привезли россиян?

Эвакуированных с корабля граждан доставили в Казань и поместили на карантин в одно из лучших медицинских учреждений города - Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова. На протяжении двух недель они будут проживать в специальных медицинских боксах.

На протяжении двух недель люди будут проживать в специальных медицинских боксах Фото: пресс-служба президента Татарстана

На протяжении двух недель люди будут проживать в специальных медицинских боксах Фото: пресс-служба президента Татарстана

Больница оснащена новейшим оборудованием и готова предотвратить распространение любых инфекционных заболеваний, даже особо опасных. У медицинского персонала есть все необходимые средства индивидуальной защиты. За состоянием здоровья каждого из сотрудников также тщательно следят. Для пациентов созданы все условия комфортного пребывания в больнице.

Что известно о состоянии пациентов?

В полночь 23 февраля вице-премьер Татьяна Голикова заявила: "В Российскую Федерацию возвратились восемь россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус". Она добавила, что у троих россиян заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений.

Сейчас все эвакуированные находятся под наблюдением врачей, все чувствуют себя хорошо. По словам главного врача РКИБ имени профессора А. Ф. Агафонова Марата Гатауллина, на настоящий момент повышения температуры ни у кого не зафиксировано, катаральных проявлений заболевания нет.

Казань: эвакуированные с Diamond Princess чувствуют себя хорошо.Главный врач РКИБ имени профессора А. Ф. Агафонова Марат Гатауллин рассказал о состоянии восьми россиян, прибывших с круизного лайнера с Diamond Princess

За самочувствием россиян с Diamond Princess наблюдают постоянно и ежедневно информируют о результатах исследований общественность. Лабораторное сопровождение проводит научный центр "Вектор".

О слухах:

Вскоре после того, как еще недавних пассажиров круизного лайнера доставили в Казань в соцсетях стали появляться сообщения о закрытии республиканской больницы из-за коронавируса.

В руководстве медучреждения слухи опровергли. Работа больницы организована в обычном режиме. Приемно-диагностические отделения функционируют круглосуточно и готовы принимать всех обратившихся, сообщается на сайте больницы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как выглядит больница в Казани, где на карантине из-за коронавируса находятся россияне с лайнера Diamond Princess

Ночью в воскресенье, 23 февраля, в Казань были доставлены восемь россиян с «коронавирусного» лайнера Diamond Princess, который из-за вспышки болезни две недели стоял у берегов Японии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Садык - значит друг»: самарский военный рассказал о командировке в Сирию и маленьком ангеле
Военный комендант в Самарской области подполковник Георгий Петрунин провел в Сирии несколько месяцев, его подразделение обеспечивало безопасность авиабазы Хмеймим
Мачо плачут, не едят мясо и вяжут на спицах: 7 историй о том, как мужчины каждый день разрушают стереотипы
Гендерные стереотипы усложняют жизнь не только женщинам. Мы нашли мужчин, которые каждый день их отказываются от них и рассказываем, зачем они это делают
Геннадий Онищенко: Здоровые пассажиры круизного лайнера, эвакуированные в Россию из Японии, могут находиться дома - под наблюдением медиков
Об этом экс-главсанврач, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
«Зашквар» от «Медузы» - и «из борделя за разврат»
Как защитники «Сети» оказались на развилке - признать, что защищали убийц и наркоторговцев (если верить новому расследованию об этом), или переносить удары своего гнева на издание, которое это расследование опубликовало
Новости 24
Беременная девушка Илона Маска хочет отправить их ребенка жить в лес
Премьер Украины заявил, что ставки по ипотеке рассчитаны на наркоторговцев
Косачев назвал причину сложных отношений России и Украины
Корпорация Toyota возобновила работу всех четырех заводов в Китае
В китайском Ухане остаются 44 российских студента
"Не ведитесь на провокации!": На Украине готовы противостоять коронавирусу
Она узнает тебя по походке: МВД разрабатывает систему поиска преступников с помощью камер
Трамп прибыл в Индию: впереди посещение святых мест и переговоры
Не менее 195 человек повторно заразились коронавирусом в Ухане
Немецкий диетолог назвал продукты, которые вызывают бессонницу
Пропавшую в Мексике неделю назад 15-летнюю россиянку нашли живой
Bloomberg назвал причину аномально теплой зимы в России
Мужчина открыл стрельбу в Техасе: ранены семь человек
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая гражданам
ВМС США назвали причину появления эсминца "Росс" в Черном море
Из китайского Уханя начали выпускать иностранцев
В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии россиян
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2592
Шесть провинций Китая понизили введенный из-за коронавируса уровень ЧС
В Южной Корее коронавирусом заразились уже 763 человека, умерли семеро
CNN: У США нет доказательств, что Россия «помогает» Трампу на выборах
Израиль объявил о ликвидации одного из командиров «Исламского джихада» в Сирии
Австрийские власти отменили запрет на железнодорожное сообщение с Италией
«А что он сделал для этого?»: Пушков прокомментировал желание Трампа, чтобы Россия и Украина «помирились»
Армия Израиля подтвердила удары по Сирии и сектору Газа