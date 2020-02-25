2020-02-25T16:55:11+03:00
Звезды

82-летний Кончаловский показал своего главного врага

Именитый режиссер в последнее время часто делится с поклонниками сокровенным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Режиссер Андрей Кончаловский.Режиссер Андрей Кончаловский.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Андрей Кончаловский активно ведет блог и часто делится с поклонниками философскими размышлениями. Он также рассказывает подписчикам о новых съемках, путешествиях и воспоминаниях из детства. Но особенно публике полюбились высказывания именитого режиссера об обычной жизни через призму искусства.

Андрей Кончаловский порассуждал на тему главного из смертных грехов - гордыни. Мэтр называет эго своим врагом.

"Эго - мой враг. Бесконечный враг, от которого невозможно избавиться. Как бы ты ни старался избавиться от эго, оно всегда пролезет", - поделился режиссер, разместив в блоге картину своего деда Петра Кончаловского "Бой быков".

Для убедительности своих слов он привел два примера: "Ты твердо решаешь: «Все, теперь буду без эго!». А оно тебе в этот момент начинает нашептывать: «Да-да, правильно, давай мы с тобой избавимся от эго, и тогда мы точно будем лучше других!». Или другой пример. Когда мы спорим, нам всегда хочется противника убедить, переубедить и добиться, чтобы кто-то в споре себя обязательно признал побежденным. Это нашему эго нужна победа, либо, наоборот, поражение, чтобы потом можно было жаловаться".

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Эго мой враг
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Кончаловский уверен, что избавиться от эго нельзя. "Нужно просто знать, что оно у тебя есть, и пытаться его слегка укротить", - уверен мэтр.

Стоит отметить, что Андрей Сергеевич очень часто обращается к прошлому, вспоминая о своем знаменитом деде-художнике. Кончаловский не раз говорил, что был очень близок с Петром Петровичем.

Несколько дней назад у знаменитого живописца был день рождения. Не менее знаменитый внук оставил трогательный пост в честь родственника.

"Сколько я его помню, дед всегда работал. Если не писал, то мастерил можжевеловые палки с рукоятками из корня или садовые ножи. И тех и других наделал целую коллекцию. Был страстным охотником, обожал вкусно поесть, сам коптил хамон. До сих пор помню ощущение таинственного полумрака кладовой: пахнет копчеными окороками, висят связки лука, перцев, стоит мед в банках, в бутылях - грузинское вино. Эти окорока, лук, перцы, бутыли вина дед писал на своих полотнах. Классический набор для натюрмортов, очень популярный у испанцев", - поведал Кончаловский.

А потом неожиданно разоткровенничался и вспомнил забавный случай: "Это как раз дед звал меня Андроном. До сих пор меня называют так некоторые близкие люди. В детстве я был окружен его живописью. Одна из картин меня чуть не убила: упала на меня ночью, когда я спал!".

К слову, Петр Кончаловский однажды пошел на небывалый по тем временам риск. К юбилею революции в 1937 году все члены Академии Художеств должны были написать портрет Иосифа Сталина. Предложили и Петру Петровичу.

"Он не отказался, но поставил условие: Сталин должен ему позировать лично. Сказал: «Я - художник-реалист, свои портреты я пишу только с натуры». После этого ему целых 20 лет не давали возможности провести персональную выставку. Но и не репрессировали", - резюмировал Андрей Кончаловский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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