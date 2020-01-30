Без прикрас: Высоцкая на прогулке с 82-летним Кончаловским показала честное фото

Юлия Высоцкая более 20 лет замужем за Андреем Кончаловским. В последнее время 46-летняя актриса и 82-летний режиссер проводят много времени в Италии, В Тоскане несколько лет назад они купили виллу. В свободное от съемок и спектаклей время супруги стараются проводить время друг с другом. Сначала они прогулялись по Венеции, а позже отправились во Флоренцию, где был запланирован мастер-класс кинодеятеля.

И отсюда же Юлия Высоцкая опубликовала трогательное фото с 82-летним Андреем Кончаловским. Вместе с мужем Юлия занимается скандинавской ходьбой. Поэтому пешие прогулки стали для них излюбленным занятием. Один из таких моментов и был запечатлен на камеру. Возлюбленная режиссера опубликовала честное фото без прикрас, представ без косметики. По словам актрисы, ее мужу больше нравятся "умытые лица", потому вне сцены она практически не пользуется макияжем.

В последнее время 46-летняя актриса и 82-летний режиссер проводят много времени в Италии, В Тоскане несколько лет назад они купили виллу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, несмотря на полную идиллию во взаимоотношениях, Юлия Высоцкая не спешит называть свою жизнь с мужем романтичными. "Наши отношения, как и любые другие, эволюционируют... Сказать про самого себя «наши отношения романтичные» - это что-то такое… немного странное", - заявляла актриса в одном из интервью.

При этом артистка не скрывает, что жить с ней в одном доме довольно сложно. Для нее важно, чтобы окружающие соблюдали определенную дисциплину и режим дня. У Кончаловского тоже есть особенности характера, с которыми тяжело мириться.

По словам Высоцкой, в отношениях труднее всего бывает принимать человеческие недостатки: "Ты его любишь за другие вещи, а не за то, что он хороший. Трудно искать маленькие радости в аду. Трудно в нашей современной жизни, вот в этом во всем, как мы живем, оставаться не просто собой, а лучшей версией себя. Вот это трудно".

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая познакомились в 1996 году на "Кинотавре". Это была любовь с первого взгляда. Режиссер и актриса воспитывают двоих детей: дочь Марию и сына Петра. Шесть лет назад наследница вместе с отцом попала в ДТП и получила серьезную черепно-мозговую травму. В результате трагедии девушка до сих пор проходит курс реабилитации. Что касается Пети, то он очень близок с отцом. Молодой человек уже определился с профессией. Юноша усердно трудится, чтобы хорошо сдать экзамены и поступить в архитектурный институт.