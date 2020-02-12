2020-02-12T22:12:53+03:00
Звезды

Высоцкая похвасталась красавцем сыном от Кончаловского

46-летняя актриса вывела 16-летнего Петра на светский раут
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия Высоцкая.Юлия Высоцкая.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Энергии и жизнелюбию Юлии Высоцкой можно только позавидовать. Она снимается в кино, играет в театре, ведет несколько программ и успевает общаться с поклонниками в соцсетях, делясь секретами молодости и красоты. При этом на первом месте, по словам актрисы, для нее всегда была семья. На днях артистка вышла в свет с супругом Андреем Кончаловским и сыном Петей.

Юлия Высоцкая более 20 лет замужем за Андреем Кончаловским. 46-летняя актриса и 82-летний режиссер живут на две страны. Несколько лет назад они купили виллу в Тоскане. Однако большую часть времени приходится проводить в России. На днях звездное семейство посетило модную вечеринку.

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Юлия Высоцкая появилась на модной вечеринке с подросшим сыном
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На презентации в особняке Art Maison на Большой Никитской телеведущая появилась в компании мужа и 16-летнего сына Петра. В украшенном весенними цветами холле Юлия позировала в струящемся платье-комбинации из шелка. Поверх вечернего наряда она накинула пиджак. Довершали гламурный лук замшевые ботильоны и алая сумочка.

Вместе с наследником Юлия позировала фотографам. Сын звездной пары редко выходит в свет, поэтому его появление стало приятным сюрпризом. Петр вырос настоящим красавцем. Судя по снимкам, актриса гордится наследником.

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Юлия Высоцкая более 20 лет замужем за Андреем Кончаловским
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Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая познакомились в 1996 году на "Кинотавре". Это была любовь с первого взгляда. Режиссер и актриса воспитывают двоих детей: дочь Марию и сына Петра. Шесть лет назад наследница вместе с отцом попала в ДТП и получила серьезную черепно-мозговую травму. В результате трагедии девушка до сих пор проходит курс реабилитации. Что касается Пети, то он очень близок с отцом. "Они много времени проводят вместе. Более того, Петя смущается, когда мы втроем. Он говорит: «Когда вы с папой, вы дружите против меня, всегда находите, к чему привязаться»", - признается Высоцкая.

Молодой человек уже определился с профессией. Юноша усердно трудится, чтобы хорошо сдать экзамены и поступить в архитектурный институт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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