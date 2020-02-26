Любовь Успенская отказалась от гонорара за участие в скандальном шоу Собчак

Выпуск передачи «Док-ток» на Первом канале с участием Любови Успенской был записан аккурат к ее дню рождения: 24 февраля королеве шансона исполнилось 66 лет (свой возраст она, в отличие от многих звезд, никогда не скрывала), а на следующий день шоу вышло в эфир. Передача, с которой Успенская в итоге сбежала из-за бесконечных обвинений ведущей в том, что она плохая мать, стала для неё настоящим ударом. Артистка переживала так сильно, что в свой день рождения даже не принимала звонки от друзей. Но когда наконец нашла в себе силы ответить всем на поздравления, то не забыла упомянуть и Ксению Собчак.

- Отдельное ей спасибо за этот позорный подарок, - высказалась Любовь Залмановна в своём видеообращении в Инстаграме.

Между тем, в искренность горя матери поверили далеко не все обыватели. Диванные критики уверены, что сама Успенская на семейном скандале с дочерью пиарится ничуть не меньше Собчак. Мол, зачем же иначе пошла на передачу? Ясное дело, за гонорарами и скандальной славой.

Но как выяснил сайт kp.ru, это не имеет ничего общего с действительностью.

- Денег за участие в шоу Собчак Любовь Успенская не получала - ровно ни копейки, - рассказал kp.ru Максим Заболотный, руководитель детективного агентства «Insider777», который разыскивал сбежавшую из дома дочь певицы и с тех пор поддерживает с семьей дружеские отношения. - Изначально ей предлагали 5 миллионов рублей за участие в другом шоу на Первом «Пусть говорят», и она отказалась от гонорара. Не хотела зарабатывать на беде, хотела только донести свою правду: что любит дочь, что всю жизнь занималась ей, и что очень устала от преследований журналистов. Ведь канал НТВ буквально охотится за Успенской и Татьяной - даже в Америке ее достали. Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая - «Док-ток» с Собчак. И туда она пошла на тех же условиях, не требуя никаких денег. Казалось бы, такая удача для телевизионщиков. А в итоге Успенскую за ее честность и принципиальность взяли да опозорили! Она после этого совершенно разбита.

Напомним, семейная драма королевы шансона началась месяц назад, когда ее 30-летняя дочь Татьяна Плаксина после ссоры сбежала из дома. За три дня, пока детективы разыскивали девушку, страдающую психическим заболеванием, она успела побывать на эфире ток-шоу «Звёзды сошлись», где на всю страну обвинила мать в побоях и жестоком обращении. И даже после возвращения домой примирения не произошло: Плаксина улетела в США к отцу, где, судя по странным эфирам в соцсетях, продолжает принимать запрещённые препараты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Идиотка я, что пошла на эту программу!»: униженная Успенская сбежала с шоу Собчак

О том, что участие в шоу «Док-ток» обернулось для неё горьким разочарованием, Любовь Успенская рассказала в своём Инстаграме ещё до выхода программы в эфир. По словам королевы шансона, она пришла к Ксении Собчак, чтобы остановить шквал негатива в свой адрес после скандала с единственной дочерью Татьяной, прогремевшего на всю страну. Однако, вместо женской поддержки и понимания Успенская увидела «холодную, циничную и пустую ведущую шоу», которая «закрывала рты, обрывала фразы» и в итоге растоптала чувства певицы, переживающей материнское горе. (подробности)

Дочь Любови Успенской отказалась мириться с мамой: «Все, что я хочу - это чтобы мы были с ней врозь!»

«Мы с ней повздорили, но это была обычная ссора, я даже не знала, что меня ждет...» - говорит Любовь Успенская. Пять дней Успенская не знала, где ее дочь, а теперь, когда Татьяну детективы вернули в дом матери, она вновь решила уйти. (подробности)

Любовь Успенскую шантажируют компроматом с участием дочери

Вот уже несколько дней страна пристально следит за семейной драмой королевы шансона. Напомним, в воскресенье в эфир вышло скандальное телешоу «Звезды сошлись», в котором 30-летняя дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала о непростых отношениях с матерью. Якобы певица бросалась на дочь с кулаками, душила, много лет подавляла и оскорбляла… А кроме того, сама подсадила Таню на «травку» и потом насильно упекла ее в психушку. (подробности)