Сам делал сухой лед: погибший муж блогера Екатерины Диденко хвастался в сети химическими экспериментами

Один из вопросов, который сейчас стоит перед следствием - происхождение сухого льда, диоксида углерода, который привел к гибели трех человек на вечеринке в московской сауне. На финальном видео с дня рождения фарма-блогера Екатерины Диденко видно, что молодые люди вываливают в бассейн из ящиков несколько брикетов сухого льда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

Не исключено, что этот лед мог изготовить муж именинницы Валентин Диденко, инженер по образованию. В момент выбрасывания льда в воду он - это есть на записи - выступал главным распорядителем. При этом известно, что ранее Валентин уже экспериментировал с сухим льдом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763702" frameborder="0"></iframe> Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

В блоге Екатерины Диденко (на ее страничку подписаны более 1 миллиона человек) около трех месяцев назад было опубликовано фото Валентина - мужчина в очках и перчатках совершает какие-то манипуляции, в результате которых от красной коробки перед ним валит пар.

https://www.instagram.com/p/B5BQQSRhSoG/

«На фото Валя! - сообщила Екатерина в подписи. - Залайкаете его с дебютом? Произошёл прорыв: он сам придумал, сам все купил, и провёл эксперимент… Это просто бомба! Подручными средствами сделать сухой лед и вспомнить его свойства. Продолжение эксперимента с сухим льдом будет впереди».

Какое именно продолжение - непонятно. В ленте Екатерины Диденко других упоминаний сухого льда больше не было.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Во время вечеринки молодые люди побросали брикеты в бассейн и начали забираться туда сами. Но после попадания "льда" в воду началась химическая реакция - выделение углекислого газа. Участники стали терять сознание и падали в воду. Трое, в том числе супруг блогера, скончались, захлебнувшись. Четверо госпитализированы с отравлением двуокисью углерода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763668" frameborder="0"></iframe> В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

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"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда в бассейн на вечеринке у "аптечного" блогера Екатерины Диденко, бросили сухой лед. На записи видно, как несколько гостей вечеринки (в том числе супруг виновницы торжества. Валентин) в костюме химзащиты держат в руках пакеты с сухим льдом и зачитывают его химические свойства (подробности)

Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)

«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт (подробности)

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