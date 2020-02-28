2020-02-28T20:11:06+03:00
Общество

Божена Рынска наняла няню для первенца: «Дочка - это лучшее, что может случиться с человеком»

Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко в ближайшие дни впервые станет мамой
Ирина ВИКТОРОВА
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Божена РынскаБожена РынскаФото: Михаил ФРОЛОВ
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45-летняя Божена Рынска со дня на день станет мамой. Суррогатная мама родит дочь Божены и Игоря Малашенко. Девочку Божена назовет Евгенией. Основатель НТВ Игорь Малашенко покончил с собой год назад в Испании.

Божена подготовилась к рождению первенца: сделала ремонт в детской, купила все необходимое - часть подарили знакомые. С Боженой в ее просторной квартире в элитном доме в Трехпрудном переулке уже живет няня - женщины привыкают друг к другу. Рынска сообщила знакомым, что няня - грузинка, гораздо старше ее. Божена намерена скрывать дату рождения девочки: боится, что на прогулке ее будут выслеживать папарацци и недоброжелатели. Вдова Малашенко будет присутствовать на родах, и планирует сразу взять ребенка на руки. Все мысли у Божены сейчас о ребенке, она читает много книг, общается с более опытными родителями, узнала как получить материнский капитал, рассуждает: «Дочка это очень хорошо, это лучшее, что может случиться с человеком...»

Вдова зарабатывает на жизнь рекламой в социальных сетях, пишет как колумнист в некоторые издания, на днях провела семинар «Хороший текст».

Евгения Игоревна Малашенко родится через год после смерти биологического отца: это стало возможно, благодаря возможностям современной медицины.

Игорь Малашенко и Божена Рынска несколько лет с помощью процедуры ЭКО пытались завести ребенка. Но безрезультатно. После смерти мужа Божена Рынска вновь пришла в клинику, чтобы использовать все шансы на появление ребенка от Игоря Малашенко. Божена не стала скрывать свой сложный путь к материнству: «У нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз». Через 3 месяца после смерти Малашенко, в июне 2019 года подсадка эмбрионов суррогатной матери прошла успешно. Поэтому совсем скоро у Божены родится первенец.

У Божены и Игоря Малашенко не было совместно нажитого имущества. Кроме того, Рынска не была указана в завещании мужа, поэтому за часть многомиллионного наследства Малашенко она теперь борется в американских судах. В США проживает первая жена Игоря Малашенко и трое их общих детей. Если адвокаты смогут доказать, что права Божены нарушены, тогда она быть может получить хоть какую-то часть наследства. Рождение девочки также повышает шансы на наследство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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