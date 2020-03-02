2020-03-02T14:54:11+03:00
Общество

«Я думала, все поохают, пофотографируются и все!»: Блогер Екатерина Диденко впервые рассказала о вечеринке в бассейне с сухим льдом

Женщина заявила, что была шокирована, увидев посиневшее лицо первого ныряльщика
Семен ЕЛЕНИН
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«Аптечный» блогер Екатерина Диденко - самая обсуждаемая персона последних дней.«Аптечный» блогер Екатерина Диденко - самая обсуждаемая персона последних дней.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Аптечный» блогер Екатерина Диденко - самая обсуждаемая персона последних дней. Именно на ее дне рождения в московской сауне «Девятый вал» произошла трагедия, когда после вываливания в закрытый бассейн коробки с сухим льдом, диоксидом углерода, погибли три человека. В том числе муж Екатерины. Многих женщина, мягко говоря, удивила своим поведением после. Сначала запостила в соцсети видео из-под дверей реанимации, затем, когда стало известно, что муж не выжил, - еще несколько видео. В итоге - плюс 500 тысяч новых подписчиков в Инстаграме за первые двое суток после трагедии.

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

Ранее сама Екатерина Диденко уже сообщала на своей страничке, что с нее взяли подписку о неразглашении обстоятельств уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности двух и более лиц». Однако некоторые детали она все-таки журналистам раскрыла.

Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

Напомним, один из самых популярных вопросов в соцсетях и комментариях к заметкам о трагедии на сайте kp.ru: почему же она, фармацевт с красным дипломом, не просчитала последствий использования сухого льда в закрытых помещениях? Мол, должна же была она знать, что более тяжелый газ углерод вытеснит кислород и большой компании просто нечем будет дышать. В таких условиях два вздоха - и человек теряет сознание. Роковым стало и то, что несчастные после этого не могли выбраться из воды и тонули...

- Я как блогер постоянно испытываю этот хейт. Все говорят то, что я виновата. Но они же не знают материалов дела! - заявила Екатерина Диденко журналистам программы «Андрей Малахов. Прямой Эфир» (канал Россия-1).

«Я не хочу лежать в гробу»: Аптечный ревизорро Екатерина Диденко не будет хоронить мужа.

При этом женщина настаивает, что муж ее в планы по вываливанию сухого льда в бассейн заранее не посвящал.

- Да, я не знала об этом. Если бы знала, я бы запретила делать это.

Логичный вопрос: почему же тогда не остановила процесс, увидев, что муж с друзьями сейчас высыпят сухой лед в бассейн?

- Я думала, они сейчас все поохают, поахают, пофотографируются и на этом все закончится, - продолжает женщина. - Когда Слава (блогер Вячеслав Звягин первый прыгнул в бассейн с углеродом, - Авт.) вынырнул, мы думали, что он прикалывается... Потом увидели, что у него лицо синего цвета. Начали вызывать МЧС. У меня была паника. Я не могла сказать адрес. В этот момент начали вытаскивать ребят. Валя был в воде...

Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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