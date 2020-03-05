"Заснул, пока кормил ребенка": Иглесиас помогает Курниковой с дочкой Машей
Анна Курникова и Энрике Иглесиас 30 января 2020 года стали родителями в третий раз. На свет появилась чудесная девочка Маша. На днях певец дал интервью, в котором поделился радостями отцовства.
Энрике Иглесиас признался, что не высыпается после рождения Маши, но старается помогать Анне Курниковой с малышкой. Он меняет дочке подгузники и кормит ее ночами из бутылочки.
"Я легко меняю подгузники и могу покормить ее. Раньше я думал, что справлюсь сам, и даже своей маме об этом говорил. Но однажды заснул, пока кормил ребенка, и после этого понял, что это небезопасно. Теперь я не отказываюсь от помощи", - поделился музыкант в гостях у журналиста Кевина Фрейзера.
Иглесиас признался, что отлично проводит время: "Я не сплю, но хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете". Энрике уверен, что семья намного важнее, чем карьера. Артист все свое свободное время посвящает близким.
Говоря о будущем своих наследников, он признался, что уже знает, кем бы хотел видеть детей. Исполнитель всегда восхищался спортивным талантом супруги и считает, что с помощью такой мамы их дети смогут достичь определенных высот в спорте.
"Если мне пришлось бы выбирать одну сферу, то это, безусловно, был бы спорт. Просто потому, что я люблю спорт. Я люблю гольф, теннис, и я не против того, чтобы одна из моих маленьких девочек играла в теннис", - сообщил музыкант.
Он признался, что постоянно соревнуется с Анной на корте. "Она поддается и позволяет мне победить", - с улыбкой заявил певец.
Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывали, что ждут очередное пополнения в семье. Впрочем, первую беременность теннисистки супруги тоже не афишировали вплоть до самых родов. Рождение двойняшек Николаса и Люси стало для всех полной неожиданностью. 16 декабря 2019 года наследникам звездной пары исполнилось два года. Семейство живет в шикарном особняке в Майами. За роскошный дом паре пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 миллионов знаменитости отдали за отделку своего гнездышка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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