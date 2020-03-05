"Заснул, пока кормил ребенка": Иглесиас помогает Курниковой с дочкой Машей

Анна Курникова и Энрике Иглесиас 30 января 2020 года стали родителями в третий раз. На свет появилась чудесная девочка Маша. На днях певец дал интервью, в котором поделился радостями отцовства.

Энрике Иглесиас признался, что не высыпается после рождения Маши, но старается помогать Анне Курниковой с малышкой. Он меняет дочке подгузники и кормит ее ночами из бутылочки.

"Я легко меняю подгузники и могу покормить ее. Раньше я думал, что справлюсь сам, и даже своей маме об этом говорил. Но однажды заснул, пока кормил ребенка, и после этого понял, что это небезопасно. Теперь я не отказываюсь от помощи", - поделился музыкант в гостях у журналиста Кевина Фрейзера.

Иглесиас признался, что отлично проводит время: "Я не сплю, но хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете". Энрике уверен, что семья намного важнее, чем карьера. Артист все свое свободное время посвящает близким.

annakournikova My Sunshine

Говоря о будущем своих наследников, он признался, что уже знает, кем бы хотел видеть детей. Исполнитель всегда восхищался спортивным талантом супруги и считает, что с помощью такой мамы их дети смогут достичь определенных высот в спорте.

"Если мне пришлось бы выбирать одну сферу, то это, безусловно, был бы спорт. Просто потому, что я люблю спорт. Я люблю гольф, теннис, и я не против того, чтобы одна из моих маленьких девочек играла в теннис", - сообщил музыкант.

enriqueiglesias Энрике Иглесиас с дочкой

Он признался, что постоянно соревнуется с Анной на корте. "Она поддается и позволяет мне победить", - с улыбкой заявил певец.

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Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывали, что ждут очередное пополнения в семье. Впрочем, первую беременность теннисистки супруги тоже не афишировали вплоть до самых родов. Рождение двойняшек Николаса и Люси стало для всех полной неожиданностью. 16 декабря 2019 года наследникам звездной пары исполнилось два года. Семейство живет в шикарном особняке в Майами. За роскошный дом паре пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 миллионов знаменитости отдали за отделку своего гнездышка.