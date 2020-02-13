2020-02-13T23:25:43+03:00
Звезды

"Мое солнышко": Анна Курникова показала новорожденную дочку от Энрике Иглесиаса

Возлюбленная певца опубликовала первые фото с малышкой сразу после родов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Курникова поделилась снимком с новорожденной малышкой.Анна Курникова поделилась снимком с новорожденной малышкой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Случилось то, чего так жаждали фанаты Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса. Многодетные родители показали первые фото третьего ребенка.

Анна Курникова разместила в блоге трогательные кадры. Избранница Энрике Иглесиаса родила дочку. Малышка стала третьим ребенком пары. На первом снимке певец нежно целует Анну. В этот момент их дочка лежит у Курниковой на груди. А на втором фото уже счастливая мамочка сразу после родов делится своим счастьем.

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01.30.2020
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Энрике также поделился в блоге фото дочки. Он держит девочку на руках. Закрыв при этом глаза. "Мое солнышко", - лаконично подписал трижды отец этот кадр. Примечательно, что третий ребенок звезд появился на свет, судя по дате, которую опубликовали знаменитости, 30 января 2020 года.

О том, что у певца и теннисистки родился ребенок, первым сообщил родной брат Энрике несколько дней назад. Тогда Хулио Иглесиас-младший не уточнил, когда именно произошло радостное событие. Не стал мужчина раскрывать и пол ребенка.

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My Sunshine
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К слову, слухи о беременности Анны Курниковой циркулировали в прессе с декабря 2019 года. Поводом послужили фотографии, на которых избранница Энрике Иглесиаса прогуливалась в лосинах и свободной спортивной куртке. Тогда папарацци удалось запечатлеть округлившийся живот звезды.

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Энрике Иглесиас с дочкой
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Позже испанской журнал Hola! опубликовал кадры Анны и Энрике, сделанные в Майами во время прогулки влюбленных на яхте. Белокурая красавица и ее муж тщательно скрывали, что ждут пополнения в семье. Впрочем, первую беременность теннисистки супруги тоже не афишировали вплоть до самых родов. Рождение двойняшек Николаса и Люси стало для всех полной неожиданностью. 16 декабря 2019 года наследникам звездной пары исполнилось два года. В одном из интервью Иглесиас признавался, что рождение детей сильно изменило его. Он теперь старается как можно больше времени проводить с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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