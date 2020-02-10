2020-02-10T22:40:10+03:00
Звезды

Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка

О счастливом событии сообщил родной брат певца
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Слухи о беременности Анны Курниковой циркулировали в прессе с декабря 2019 годаСлухи о беременности Анны Курниковой циркулировали в прессе с декабря 2019 годаФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Пол младенца пока держится в секрете. Меж тем поклонники пары атакуют соцсети звезд с поздравлениями и пожеланиями счастья своим кумирам.

Сенсационную новость о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз, неожиданно сообщил родной брат певца Хулио Иглесиас-младший. В интервью чилийской радиостанции ADN он заявил, что снова стал дядей.

Шокированные репортеры принялись расспрашивать, кто родился у Курниковой и Иглесиаса, но мужчина отказался отвечать на этот вопрос. "Секрет. Но у моего брата теперь трое детей, и он очень счастлив", - поделился радостной новостью мужчина.

К слову, слухи о беременности Анны Курниковой циркулировали в прессе с декабря 2019 года. Поводом послужили фотографии, на которых избранница Энрике Иглесиаса прогуливалась в лосинах и свободной спортивной куртке. Тогда папарацци удалось запечатлеть округлившийся живот звезды.

Позже испанской журнал Hola! опубликовал кадры Анны и Энрике, сделанные в Майами во время прогулки влюбленных на яхте. Белокурая красавица и ее муж тщательно скрывали, что ждут пополнения в семье. Впрочем, первую беременность теннисистки супруги тоже не афишировали вплоть до самых родов. Рождение двойняшек Николаса и Люси стало для всех полной неожиданностью. 16 декабря 2019 года наследникам звездной пары исполнилось два года. В одном из интервью Иглесиас признавался, что рождение детей сильно изменило его. Он теперь старается как можно больше времени проводить с семьей.

Стоит отметить, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас - одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнеса. Теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор они не расстаются. Об их отношениях ходят противоречивые слухи. Многие поклонники уверены, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Поводом о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас. Семейство живет в шикарном особняке в Майами. За роскошный дом паре пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 миллионов знаменитости отдали за отделку своего гнездышка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анна Курникова, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экс-прокурора Крыма на Украине обвинили в госизмене
США решили выделить на «противодействие» России $700 миллионов
"Для противостояния России": Трамп похвастался супербыстрыми ракетами США
"Мировая цена": В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФ
Два человека погибли при пожаре в хостеле в Москве
Пришла новая беда: В Германии сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа
Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
"Вы это читали?": Ведущая ВГТРК расхохоталась во время телесюжета про выплаты льготникам
Пассажира, летевшего из КНР в Россию, госпитализировали с симптомом коронавируса
В Манчестере неизвестный напал с ножом на прохожих
В Москве задержали еще двоих участников розыгрыша про коронавирус в метро
Закон о маткапитале за первого ребенка могут принять к 20 февраля
Минздрав: Каждый третий в России "тихий алкоголик"
СК проводит проверку по факту избиения школьника мачехой за неправильно написанную букву