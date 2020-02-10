Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Пол младенца пока держится в секрете. Меж тем поклонники пары атакуют соцсети звезд с поздравлениями и пожеланиями счастья своим кумирам.

Сенсационную новость о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз, неожиданно сообщил родной брат певца Хулио Иглесиас-младший. В интервью чилийской радиостанции ADN он заявил, что снова стал дядей.

Шокированные репортеры принялись расспрашивать, кто родился у Курниковой и Иглесиаса, но мужчина отказался отвечать на этот вопрос. "Секрет. Но у моего брата теперь трое детей, и он очень счастлив", - поделился радостной новостью мужчина.

К слову, слухи о беременности Анны Курниковой циркулировали в прессе с декабря 2019 года. Поводом послужили фотографии, на которых избранница Энрике Иглесиаса прогуливалась в лосинах и свободной спортивной куртке. Тогда папарацци удалось запечатлеть округлившийся живот звезды.

Позже испанской журнал Hola! опубликовал кадры Анны и Энрике, сделанные в Майами во время прогулки влюбленных на яхте. Белокурая красавица и ее муж тщательно скрывали, что ждут пополнения в семье. Впрочем, первую беременность теннисистки супруги тоже не афишировали вплоть до самых родов. Рождение двойняшек Николаса и Люси стало для всех полной неожиданностью. 16 декабря 2019 года наследникам звездной пары исполнилось два года. В одном из интервью Иглесиас признавался, что рождение детей сильно изменило его. Он теперь старается как можно больше времени проводить с семьей.

Стоит отметить, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас - одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнеса. Теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор они не расстаются. Об их отношениях ходят противоречивые слухи. Многие поклонники уверены, что 38-летняя Курникова и 44-летний Иглесиас уже давно тайно обвенчались. Поводом о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас. Семейство живет в шикарном особняке в Майами. За роскошный дом паре пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 миллионов знаменитости отдали за отделку своего гнездышка.