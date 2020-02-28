"Имя для нашей дочки выбрала Анна": Энрике Иглесиас без ума от третьего ребенка от Курниковой

Анна Курникова и Энрике Иглесиас 30 января 2020 года стали родителями в третий раз. На свет появилась чудесная девочка. До недавнего времени пара не раскрывала имя младенца. Неожиданно о дочке заговорил многодетный отец.

"Русское имя для нашей дочки выбрала Анна. Мне оно очень нравится", - рассказал Энрике Иглесиас. Девочку назвали Машей.

enriqueiglesias Энрике Иглесиас с дочкой

Счастливый отец без ума от малышки. И, конечно же, не скрывает своей любви к Анне Курниковой. "С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского", - цитирует певца "Лента.ру".

По словам Иглесиаса, пара не планировала третьего ребенка. "Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив", - резюмировал исполнитель.

annakournikova My Sunshine

Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывали, что ждут пополнения в семье. Впрочем, первую беременность теннисистки супруги тоже не афишировали вплоть до самых родов. Рождение двойняшек Николаса и Люси стало для всех полной неожиданностью. 16 декабря 2019 года наследникам звездной пары исполнилось два года. В одном из интервью Иглесиас признавался, что рождение детей сильно изменило его. Он теперь старается как можно больше времени проводить с семьей.

Стоит отметить, что Курникова и Иглесиас - одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнеса. Теннисистка и испанский певец познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. С тех пор они не расстаются. Об их отношениях ходят противоречивые слухи. Многие поклонники уверены, что 38-летняя Анна и 44-летний Энрике уже давно тайно обвенчались. Поводом о счастливом замужестве теннисистки стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас. Семейство живет в шикарном особняке в Майами. За роскошный дом паре пришлось заплатить девять миллионов долларов. Еще 11 миллионов знаменитости отдали за отделку своего гнездышка.