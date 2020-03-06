2020-03-06T15:22:08+03:00
Звезды

Маленький кусочек брокколи и яичко: Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете

60-летняя ведущая программы "Давай поженимся" отчиталась о результатах похудения
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Гузеева опять сбрасывает вес в специализированной клинике.Лариса Гузеева опять сбрасывает вес в специализированной клинике.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Лариса Гузеева опять сбрасывает вес в специализированной клинике. 60-летняя актриса как-то призналась, что своими силами не справляется с лишними килограммами. Поэтому каждые полгода звезда улучшает фигуру при помощи специалистов.

Лариса Гузеева избавляется от лишних килограммов на берегу Финского залива в детокс-клинике. "Я начинаю вставать - забыла уже, как я выгляжу в полный рост. Конечно, это начало. Мне предстоит долгий путь к себе", - написала телезвезда в блоге, опубликовав свое фото.

В кадре Лариса Андреевна позирует в спортивном костюме и тапочках. Телеведущая гордится, что скинула несколько килограммов за довольно короткое время.

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Я начинаю вставать - забыла уже, как я выгляжу в полный рост
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По словам Гузеевой, специалисты урезали ее рацион. Например, на ужин звезда съела 100 граммов кабачков и 50 граммов рыбы.

На завтрак актриса полакомилась маленьким кусочком брокколи и яичком. Вся еда подается без соли и приготовлена на пару.

Артистка надеется, что ее голодная диета будет эффективной. Звезда экрана совсем скоро хочет поразить поклонников красивой и стройной фигурой.

Кстати, минувшей осенью Лариса Гузеева уже побывала в детокс-клинике, где впервые опробовала особое питание и различные процедуры. Похоже, такой опыт ей пришелся по душе. Актриса сидела на специальной диете и вернулась в Москву похудевшей и похорошевшей.

Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»

ИСТОЧНИК KP.RU

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