Маленький кусочек брокколи и яичко: Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете

Лариса Гузеева опять сбрасывает вес в специализированной клинике. 60-летняя актриса как-то призналась, что своими силами не справляется с лишними килограммами. Поэтому каждые полгода звезда улучшает фигуру при помощи специалистов.

Лариса Гузеева избавляется от лишних килограммов на берегу Финского залива в детокс-клинике. "Я начинаю вставать - забыла уже, как я выгляжу в полный рост. Конечно, это начало. Мне предстоит долгий путь к себе", - написала телезвезда в блоге, опубликовав свое фото.

В кадре Лариса Андреевна позирует в спортивном костюме и тапочках. Телеведущая гордится, что скинула несколько килограммов за довольно короткое время.

_larisa_guzeeva_ Я начинаю вставать - забыла уже, как я выгляжу в полный рост

По словам Гузеевой, специалисты урезали ее рацион. Например, на ужин звезда съела 100 граммов кабачков и 50 граммов рыбы.

На завтрак актриса полакомилась маленьким кусочком брокколи и яичком. Вся еда подается без соли и приготовлена на пару.

Артистка надеется, что ее голодная диета будет эффективной. Звезда экрана совсем скоро хочет поразить поклонников красивой и стройной фигурой.

Кстати, минувшей осенью Лариса Гузеева уже побывала в детокс-клинике, где впервые опробовала особое питание и различные процедуры. Похоже, такой опыт ей пришелся по душе. Актриса сидела на специальной диете и вернулась в Москву похудевшей и похорошевшей.