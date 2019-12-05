"Я крупная, но и жирнее есть. И хабалистей": Сябитова показала истинное лицо Гузеевой
Роза Сябитова пожаловалась на свою коллегу по программе "Давай поженимся!" Ларису Гузееву, которой, как известно, палец в рот не клади. По словам главной свахи страны, острая на язычок актриса бывает очень резка с ней, а иногда использует ее как боксерскую грушу.
Роза Сябитова постоянно делится с подписчиками событиями из жизни. На этот раз 57-летняя сваха разместила видео из разных выпусков шоу "Давай поженимся!". В ролике Роза показала, как Лариса Гузеева грубо с ней шутит, передразнивает и даже обзывает.
"Я крупная, но и жирнее есть, чем я. И хабалистей", - говорит 60-летняя Гузеева, глядя на Сябитову. Когда Роза огорчилась, то актриса поспешила ее утешить: "Да не ты! Что ты плачешься, сидишь".
А потом звезда "Жестого романса" назвала коллегу "глухой тетерей" и заявила, что "убьет ее". После этого сваха сравнила себя с боксерской грушей: "В боксе есть особый снаряд - человек - груша для бокса. Его можно назвать универсальным тренажером, позволяющим отрабатывать многие приемы. У нас на программе я - человек-груша. А упражняется на мне Лариса Гузеева".
Однако Сябитова зла на Ларису не держит: "Я не обижаюсь, потому что она это делает с искренней любовью. И люблю тебя, Ларисочка!". При этом телезвезды в обычной жизни стараются не пересекаться.
Меж тем, уже несколько дней ходят слухи о закрытии передачи "Давай поженимся!". "Сейчас очень активно, особенно программа «Давай поженимся!», снимается для YouTube. И мы продвигаем YouTube-канал «Давай поженимся!». Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров", - ответила Сябитова.
Она отметила, что переход на виртуальную площадку - это шаг в ногу со временем. "Я не думаю, что есть необходимость закрывать достаточно рейтинговую, народную программу, которая быстро перестраивается и приносит неплохие доходы для канала. Могу всех успокоить", - цитирует сваху "360".
В свою очередь, Лариса Гузеева не стала развивать данную тему. "Слушайте, мне даже вам лень отвечать", - сказала она.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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