2019-12-05T18:09:32+03:00
Звезды

"Я крупная, но и жирнее есть. И хабалистей": Сябитова показала истинное лицо Гузеевой

Актриса бывает очень резка не только с поклонниками, но и с коллегами
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Лариса Гузеева.Лариса Гузеева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Роза Сябитова пожаловалась на свою коллегу по программе "Давай поженимся!" Ларису Гузееву, которой, как известно, палец в рот не клади. По словам главной свахи страны, острая на язычок актриса бывает очень резка с ней, а иногда использует ее как боксерскую грушу.

Роза Сябитова постоянно делится с подписчиками событиями из жизни. На этот раз 57-летняя сваха разместила видео из разных выпусков шоу "Давай поженимся!". В ролике Роза показала, как Лариса Гузеева грубо с ней шутит, передразнивает и даже обзывает.

"Я крупная, но и жирнее есть, чем я. И хабалистей", - говорит 60-летняя Гузеева, глядя на Сябитову. Когда Роза огорчилась, то актриса поспешила ее утешить: "Да не ты! Что ты плачешься, сидишь".

А потом звезда "Жестого романса" назвала коллегу "глухой тетерей" и заявила, что "убьет ее". После этого сваха сравнила себя с боксерской грушей: "В боксе есть особый снаряд - человек - груша для бокса. Его можно назвать универсальным тренажером, позволяющим отрабатывать многие приемы. У нас на программе я - человек-груша. А упражняется на мне Лариса Гузеева".

syabitova_rozasyabitova_roza
В боксе есть особый снаряд - человек-груша
1843 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако Сябитова зла на Ларису не держит: "Я не обижаюсь, потому что она это делает с искренней любовью. И люблю тебя, Ларисочка!". При этом телезвезды в обычной жизни стараются не пересекаться.

Меж тем, уже несколько дней ходят слухи о закрытии передачи "Давай поженимся!". "Сейчас очень активно, особенно программа «Давай поженимся!», снимается для YouTube. И мы продвигаем YouTube-канал «Давай поженимся!». Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров", - ответила Сябитова.

Она отметила, что переход на виртуальную площадку - это шаг в ногу со временем. "Я не думаю, что есть необходимость закрывать достаточно рейтинговую, народную программу, которая быстро перестраивается и приносит неплохие доходы для канала. Могу всех успокоить", - цитирует сваху "360".

В свою очередь, Лариса Гузеева не стала развивать данную тему. "Слушайте, мне даже вам лень отвечать", - сказала она.

Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лариса Гузеева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
Минфин США вводит санкции против семи российских компаний из-за угроз в сфере кибербезопасности
В Индии режиссер призвал женщин «готовиться» к нападению насильников и не сопротивляться
Украинцам с марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам
«Денег хватает только на такси»: Украинский министр пожаловался на маленькую зарплату
Директор Росгвардии посмотрел на вьетнамский спецназ
На Украине рассказали про «план Б» по Донбассу: На линии соприкосновения построят стену
В Сочи 28 декабря стартует «Рождественская ярмарка»
Лавров сравнил расследование МН17 с делом об убийстве грузинского боевика в Берлине
Дмитрий Медведев: Мы с допингом грешны, а другие что, безгрешны?
Во Франции «желтые жилеты» требуют «президентского крушения»
Дмитрий Медведев: в России акции наподобие французских "желтых жилетов» могут вылиться в беспощадный бунт
Предприятия лесопромышленного комплекса Краснодарского края получили более 156 млн рублей господдержки
В Белом море провели испытательные стрельбы с атомной подлодки «Казань»
Группа американских психиатров заявила об «опасном» психическом здоровье Трампа из-за импичмента
Дмитрий Медведев рассказал о самых сложных решениях в карьере
Госавтоинспекция ужесточит теоретический экзамен на водительские права
В Совфеде оценили экономический ущерб ЕС от санкций против России
Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке
С нового года на Сахалине и Курилах увеличится число семей, получающих ежемесячные выплаты при рождении первенца
Распечатали кубышку: Медведев рассказал о выделении денег из Фонда национального благосостояния
Сенатор объяснил, что кроется за дружелюбием польского президента к РФ
Главным цветом 2020 года стал классический синий