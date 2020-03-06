В России подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал свежие данные по коронавирусу. За минувшие сутки российские медики подтвердили наличие заболевания еще у шести человек. Один случай зарегистрирован в Нижнем Новгороде, пять - в Москве. В пресс-службе ведомства сообщают, что все шестеро за последние две недели прилетели из Италии.

- Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, - заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. - Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

На текущий момент на территории России в общей сложности зарегистрировали 10 случаев коронавирусной инфекции: у двоих граждан КНР (в Тюмени и Забайкалье, оба уже выписаны), у семерых побывавших в Италии граждан России (в Москве и Нижнем Новгороде), ва также у одного гражданина Италии (его лечат в Санкт-Петербурге). Кроме того, коронавирус перенесли трое россиян, эвакуированных на Родину с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, - все трое уже выписаны.

В свою очередь Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Столичный Департамент здравоохранения сообщает, что у четырех из пяти москвичей, у которых обнаружен вирус COVID-2017, заболевание протекает в легкой форме.

- Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести, - рассказали в Депздраве. - Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке. Параллельно ведется работа по выявлению всех людей, кто общался с пациентами после их возвращению из Италии и во время полета. У троих человек из круга заболевших выявлены симптомы ОРВИ, их отправили в больницу.

- Остальные, не имеющие никаких признаков заболевания, должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр.

Специалисты отмечают, что большинство пациентов после возвращения из Италии общались мало, в-основном находились дома.

- Только одна пациентка посещала занятия в университете. В настоящий момент ее учебная группа в полном составе проходит осмотр и забор биоматериалов для проведения исследования.

Департамент здравоохранения продолжает поиск всех пассажиров, которые в дороге могли пересечься с нынешними пациентами и публикует номера этих рейсов:

- рейс SU 2613 20.02.2020 Милан - Москва; рейс SU 2322 22.02.2020 Москва - Мюнхен; рейс SU2323 26.02.2020 Мюнхен - Москва.

- рейс 9U 175 24.02.2020 Кишинев - Москва.

- рейс SU 2413 29.02.2020 Милан - Москва.

- рейс «Уральские авиалинии» Верона - Москва 3510 29.02.2020.

- рейс S7 3586 01.03.2020 Верона - Москва.

- Если вы или ваши близкие прибыли следующими рейсами, просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение, - говорят в Департаменте здравоохранения Москвы. - К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра.

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КОНКРЕТНО

Для профилактики заболевания врачи рекомендуют соблюдать правила личной гигиены:

- часто мыть руки водой с мылом,

- использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта,

- не касаться рта, носа или глаз немытыми руками,

- регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Если вы обнаружили у себя симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызывайте врача.