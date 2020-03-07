Китайский коронавирус, последние новости на 7 марта 2020: Первый пациент в Москве уже выздоровел, а ВОЗ рассказала, кому на самом деле нужно носить маски

Число заболевших коронавирусом во всем мире выросло до 102 180. 3491 человек скончались, а 57 389 пациентам удалось вылечиться, они успешно выписаны из больниц. Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на утро 7 марта 2020 года.

В России официально подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Все люди недавно прилетели из Италии, установлен круг их контактов.

Между тем, первый заболевший коронавирусом в Москве уже выздоровел, его скоро выпишут

Россия временно закрыла границу для всех иностранцев, прибывающих из Ирана - для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Коронавирус обнаружили еще на одном круизном лайнере - Grand Princess у берегов Калифорнии. У 26 человек из 3,5 тысяч на борту подтвердился диагноз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764971" frameborder="0"></iframe> Нацгвардия Калифорнии вертолетом доставила на лайнер Grand Princess тесты на коронавирус.После проведения тестирования все пробы будут отправлены в лабораторию для получения результатов

ВОЗ разъяснила, кому и когда нужно носить медицинские маски. Нет никаких научных доказательств того, что систематическое использование масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу коронавируса. Маски, утверждает Всемирная организация здравоохранения, действительно нужны в тех случаях:

- Людям, у которых есть симптомы болезни: повышенная температура, кашель, насморк,

- Здоровым лицам, которые ухаживают за больными,

- Медперсоналу, который оказывает помощь пациентам.