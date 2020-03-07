2020-03-07T08:08:27+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 7 марта 2020: Первый пациент в Москве уже выздоровел, а ВОЗ рассказала, кому на самом деле нужно носить маски

Мы собрали последние новости о распространении китайского коронавируса на 7 марта 2020 года
Наталия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Маски нужны, в первую очередь, тем у кого уже есть симптомы коронавируса, либо тем, кто ухаживает за пациентами, сообщили в ВОЗМаски нужны, в первую очередь, тем у кого уже есть симптомы коронавируса, либо тем, кто ухаживает за пациентами, сообщили в ВОЗФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом во всем мире выросло до 102 180. 3491 человек скончались, а 57 389 пациентам удалось вылечиться, они успешно выписаны из больниц. Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на утро 7 марта 2020 года.

В России официально подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Все люди недавно прилетели из Италии, установлен круг их контактов.

Между тем, первый заболевший коронавирусом в Москве уже выздоровел, его скоро выпишут

Россия временно закрыла границу для всех иностранцев, прибывающих из Ирана - для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Коронавирус обнаружили еще на одном круизном лайнере - Grand Princess у берегов Калифорнии. У 26 человек из 3,5 тысяч на борту подтвердился диагноз.

Нацгвардия Калифорнии вертолетом доставила на лайнер Grand Princess тесты на коронавирус.После проведения тестирования все пробы будут отправлены в лабораторию для получения результатов

ВОЗ разъяснила, кому и когда нужно носить медицинские маски. Нет никаких научных доказательств того, что систематическое использование масок здоровыми людьми позволяет предотвратить передачу коронавируса. Маски, утверждает Всемирная организация здравоохранения, действительно нужны в тех случаях:

- Людям, у которых есть симптомы болезни: повышенная температура, кашель, насморк,

- Здоровым лицам, которые ухаживают за больными,

- Медперсоналу, который оказывает помощь пациентам.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Симптомы коронавируса поменялись: новые данные ученых
Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински
Посольство России надеется, что после рекламы ФБР Киев разрешит сериал с Высоцким
Песков рассказал, как проходит подготовка к празднованию 75-летия Победы
В США считают, что талибы* не собираются соблюдать мирное соглашение
Коронавирусом в Южной Корее уже заразились 6767 человек, умерли 44
В ВОЗ заявили, что к лету коронавирус не исчезнет, как грипп
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3070
«Масштаб гения не подошел»: Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент в аэропорту
В Госдуме считают, что Франция и Германия не позволят Зеленскому выйти из «нормандского формата»
Мадуро: Власти США готовят план войны против Венесуэлы
WSJ: Двух членов королевской семьи Саудовской Аравии заподозрили в госизмене
Коронавирус обнаружили еще на одном круизном лайнере
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
Власти Гайаны объявили о депортации трех «выходцев из России» за «вмешательство в выборы»
Боец UFC Йоэль Ромеро перед титульным поединком с Исраэлем Адесаньей взвесился голым