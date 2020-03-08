2020-03-08T07:36:45+03:00
В мире

Китайский коронавирус в мире, новости на 8 марта 2020 года: на севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса в ряде областей

Мы собрали последние новости о распространении китайского коронавируса на 8 марта 2020 года [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"КП" собрала последние новости о коронавирусе на утро 8 марта."КП" собрала последние новости о коронавирусе на утро 8 марта.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор утвердил список стран с коронавирусом, после посещения которых нужен карантин даже при отсутствии симптомов заболевания. В Москве же был выписан первый заболевший коронавирусом - это сотрудник РФС Давид Беров.

- В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается, - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина. В то же время, под контролем врачей находятся четыре новых человека, у которых нашли болезнь - они вернулись из Италии.

Американская актриса Кристен Белл опубликовала у себя в Instagram коллаж из шести фотографий, на которых запечатлены руки ее матери под ультрафиолетовым светом. И эффективнее всего мыть руки в качестве профилактики борьбы с коронавирусом 30 секунд.

Китайские учёные выявили изменения симптомов коронавируса нового типа на разных периодах из-за мутаций вируса, который уже передается в третьем и четвёртом поколениях.

На фоне спекуляций с коронавирусом в популярных соцсетях Facebook и Instagram официально вводится запрет на рекламу медицинских масок.

Итальянские власти могут ввести карантин в большинстве северных регионов страны, о чем официально предупредили граждан России накануне. И начиная с утра 8 марта премьер-минист Италии подписал декрет, который ограничивает движение в провинциях, которые входят в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию).

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Италии ограничили передвижение в некоторых частях страны
Коронавирусом в Южной Корее заразились 7,1 тысячи человек, умерли 50
Саудовская Аравия из-за срыва сделки ОПЕК решила увеличить добычу нефти
На украинском авиазаводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции
Число жертв коронавируса в Китае превысило три тысячи, выздоровели 57 тысяч человек
Россиян предупредили, что на севере Италии могут ввести карантин из-за коронавируса
«От всей души желаю вам счастья»: Путин поздравил женщин России с 8 марта
Силовики в Петербурге собираются взять штурмом квартиру, где забаррикадировался вооруженный мужчина
Экс-вокалиста Deep Purple Джо Линна Тернера не пустили в Россию
Российские Ту-142 перед учениями НАТО пролетели над Норвежским морем
Умер паралимпиец Евгений Кегелев: ему было 33 года
У бензовоза отказали тормоза: жертвами крупного ДТП в Сирии стали 22 человека
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
"Я люблю Вас, Тайип": Турецкий телеканал неправильно перевел обращение Лаврова к Эрдогану
Захарова раскритиковала позицию Зеленского по минским соглашениям
За повреждение памятников воинам начнут сажать в тюрьму на пять лет
Обратившийся к Путину мальчик из детдома проведет праздники с близкими
Эксперт объяснил, почему «Северный поток-2» не окажет негативного воздействия на окружающую среду