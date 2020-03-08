Китайский коронавирус в мире, новости на 8 марта 2020 года: на севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса в ряде областей

Роспотребнадзор утвердил список стран с коронавирусом, после посещения которых нужен карантин даже при отсутствии симптомов заболевания. В Москве же был выписан первый заболевший коронавирусом - это сотрудник РФС Давид Беров.

- В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается, - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина. В то же время, под контролем врачей находятся четыре новых человека, у которых нашли болезнь - они вернулись из Италии.

Американская актриса Кристен Белл опубликовала у себя в Instagram коллаж из шести фотографий, на которых запечатлены руки ее матери под ультрафиолетовым светом. И эффективнее всего мыть руки в качестве профилактики борьбы с коронавирусом 30 секунд.

Китайские учёные выявили изменения симптомов коронавируса нового типа на разных периодах из-за мутаций вируса, который уже передается в третьем и четвёртом поколениях.

На фоне спекуляций с коронавирусом в популярных соцсетях Facebook и Instagram официально вводится запрет на рекламу медицинских масок.

Итальянские власти могут ввести карантин в большинстве северных регионов страны, о чем официально предупредили граждан России накануне. И начиная с утра 8 марта премьер-минист Италии подписал декрет, который ограничивает движение в провинциях, которые входят в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию).