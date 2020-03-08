2020-03-08T23:55:46+03:00
В мире

Эксперты сомневаются, что у прокуратуры Нидерландов есть убедительные доказательства по делу MH17

Ведущие расследование катастрофы журналисты считают, что об этом говорит огромное количество представленных документов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-ЛумпурФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Независимые журналисты, которые ведут собственное расследование авиакатастрофы Boeing на востоке Украины в 2014 году, сомневаются, что у прокуратуры Нидерландов есть убедительные доказательства по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом.

«Дело насчитывает 36 тысяч страниц. Это значит, что у них нет ничего», - сказал голландский журналист Макс ван дер Верфф в беседе с ТАСС.

По его мнению, прокуратура «скрывает отсутствие доказательств» за огромным количеством представленных документов, потому что «если в деле есть действительно неопровержимые доказательства, их можно изложить на одной странице».

Ван дер Верфф отметил также, что целых шесть лет с момента начала расследования этой трагедии «судьи не слушали ничего, кроме пропаганды», поэтому они не смогут объективно оценить доводы сторон.

Как писал сайт kp.ru, в июне прошлого года следственная группа назвала имена подозреваемых в причастности к авиакатастрофе – одного украинца и трёх россиян. Судебные слушания начнутся 9 марта.

А в середине февраля стало известно, что голландская разведка все время расследования знала, что в месте крушения не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Накануне появилась информация, что следователи обсуждали возможность нарушения суверенитета России при поиске свидетелей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все, кто был на борту – 298 человек.

Экс-сотрудник СБУ - о сбитом малайзийском «Боинге».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи по делу МН17: «СБУ ничего не делает для поиска свидетелей гибели «Боинга», нам самим надо их как-то приманить»

В Гааге обнародовали порцию документов об изнанке работы группы по расследованию трагедии в небе Донбасса (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение малайзийского боинга на границе Украины с Россией»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрдоган: Турция не собирается аннексировать сирийскую территорию
Эксперты сомневаются, что у прокуратуры Нидерландов есть убедительные доказательства по делу MH17
Италия занимает первое месте в мире по смертности от коронавируса
За сутки зафиксировали восемь случаев нарушения режима прекращения огня в Идлибе
Раскрыли содержание записки девушки, которая предложила Путину взять ее замуж
Трамп пожал руку политику, который раньше имел контакт с больным коронавирусом
Столетний житель Китая с Альцгеймером вылечился от коронавируса COVID-19
В ПФР рассказали, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
TikTok с Бастой и Леной Темниковой запустил праздничную кампанию к Международному женскому дню
Следственная группа продлила соглашение о сотрудничестве по MH17
Кудрин заявил, что в России благоприятная ситуация с коронавирусом
Минприроды предложило отменить сборы за вывоз раздельных отходов
Финляндия не примет участие в учениях НАТО из-за ситуации с коронавирусом
Трамп заявил, что у Белого дома есть «тщательно отлаженный» план по борьбе с коронавирусом
Денис Глушаков выйдет в стартовом составе "Ахмата" на игру против "Локомотива" в Москве
Эдер, Жоао Марио и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом"
Голикова назвала «абсолютно раздутой» панику вокруг коронавируса в России
В России установили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом
Эрдоган: Анкара оставляет за собой право на односторонние действия в сирийском Идлибе
Синоптики сообщили о наступлении «лета» в южных регионах России
Матч Парма - СПАЛ начался с получасовой задержкой из-за коронавируса
Жители сирийской деревни забросали камнями армейскую колонну США