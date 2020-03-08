Эксперты сомневаются, что у прокуратуры Нидерландов есть убедительные доказательства по делу MH17

8 Март 2020 2020-03-08T23:55:46+03:00

17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Фото: REUTERS

Ведущие расследование катастрофы журналисты считают, что об этом говорит огромное количество представленных документов

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Независимые журналисты, которые ведут собственное расследование авиакатастрофы Boeing на востоке Украины в 2014 году, сомневаются, что у прокуратуры Нидерландов есть убедительные доказательства по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом.

«Дело насчитывает 36 тысяч страниц. Это значит, что у них нет ничего», - сказал голландский журналист Макс ван дер Верфф в беседе с ТАСС.

По его мнению, прокуратура «скрывает отсутствие доказательств» за огромным количеством представленных документов, потому что «если в деле есть действительно неопровержимые доказательства, их можно изложить на одной странице».

Ван дер Верфф отметил также, что целых шесть лет с момента начала расследования этой трагедии «судьи не слушали ничего, кроме пропаганды», поэтому они не смогут объективно оценить доводы сторон.

Как писал сайт kp.ru, в июне прошлого года следственная группа назвала имена подозреваемых в причастности к авиакатастрофе – одного украинца и трёх россиян. Судебные слушания начнутся 9 марта.

А в середине февраля стало известно, что голландская разведка все время расследования знала, что в месте крушения не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Накануне появилась информация, что следователи обсуждали возможность нарушения суверенитета России при поиске свидетелей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все, кто был на борту – 298 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699128" frameborder="0"></iframe> Экс-сотрудник СБУ - о сбитом малайзийском «Боинге».

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ИСТОЧНИК KP.RU