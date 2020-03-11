Хорошо сидят: Как живется за решеткой бывшим министрам и губернаторам

Из просторных домов и квартир (а кое-кто и дворцов) они переехали в тесные камеры и бараки. Одни уже освоились на зоне, пишут стихи и считают дни до свидания с близкими. А другие - только ждут приговора. Как живется им в местах не столь отдаленных?

Белых шьет мягкие игрушки

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за взяточничество на 8 лет, тоже работал в библиотеке (теплое по тюремным меркам место) колонии № 5 в Рязанской области. Но недавно вылетел с этой должности прямо в швейный цех. Официально - за нарушение правил распорядка. Дескать, экс-губернатор устроил себе за книжными полками уютненький кабинет, где и проводил все время вплоть до отбоя. Но те, кто бывал в колонии, говорят, это просто невозможно. Так или иначе, теперь Белых трудится над пошивом мягких игрушек - собачек и мишек. Хотя в ранге библиотекаря он развернул кипучую деятельность, проводил литературные вечера и даже «Тотальный диктант». Белых и сам занялся писательством - на одном из сайтов регулярно появляются его новые колонки. В них он пишет о жизни в колонии. Текст передает на волю, после его публикуют. Естественно, все тюремные колонки проходят через цензуру ФСИН. Такие правила.

Из экс-губернатора Никиты Белых не вышло библиотекаря.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Сидеть Никите еще долго, до 2024 года, суд приговорил его и к штрафу в 48 миллионов рублей. Экс-супруга Никиты Екатерина Белых заявляла, что с деньгами у него не очень. В момент задержания на счетах оставалось 5 миллионов рублей, и все они ушли на оплату адвокатов. Кстати, Екатерина и Никита поженились прямо в процессе следствия в ноябре 2017 года. Но в конце 2019-го Екатерина подала на развод.

Улюкаев - библиотекарь

Экс-министр экономики Алексей Улюкаев уже отбывает срок в тверской колонии № 1, где трудится в библиотеке, занимается йогой, ведет литературный кружок и пишет стихи.

Значит, настал новый год, если детям дают

мандарины.

В тюрьме - винегрет,

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует,

что закончился весь он…

Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год,

и будут подарки

Даже последнему

подлецу...

В заточении Улюкаев очень тоскует по родным и близким. Особенно по своей молодой жене Юле. Ходили даже слухи об их разводе, но они оказались наветами. Хотя свидания с женой положены экс-министру не чаще трех раз в год, такие правила на зоне строгого режима. Напомним, что суд в 2017-м приговорил его к 8 годам заключения. 13 месяцев на момент приговора он уже отсидел (под домашним арестом). Получается, выйдет он не раньше конца 2023 года. Про УДО пока речи нет. И прежде чем Улюкаев соберется просить о досрочном освобождении, ему надо полностью погасить штраф, назначенный судом. Это 130 миллионов рублей. А зарплата библиотекаря Улюкаева в колонии - около 11 тысяч рублей.

Экс-министр Алексей Улюкаев видится со своей женой Юлией лишь три раза в год.Фото: Евгения ГУСЕВА

Арашуков и Абызов - в одной камере

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов и экс-сенатор Рауф Арашуков с недавнего времени на соседних шконках в одной двухместной камере столичного СИЗО «Лефортово». И вместе им вполне комфортно.

Они, пожалуй, здесь самые статусные заключенные на сегодня. Хотя еще в прошлом году в «Лефортово» обитали экс-губернаторы - Вячеслав Гайзер (Коми), Леонид Маркелов (Марий Эл), Александр Хорошавин (Сахалин), Никита Белых (Кировская область). Но все уже уехали по этапу, кто в колонию, кто к месту судебных разбирательств.

Экс-сенатор Рауф Арашуков доволен новым соседом по камере - экс-министром Абызовым.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Напомним, что Арашукова в январе 2019-го привезли сюда прямо с заседания Совета Федерации. А экс-министра мультимиллионера Абызова - из дома на Рублевке в марте 2019-го. Теперь они в крошечной камере в 8 квадратных метров с небольшим зарешеченным окном.

- В СИЗО «Лефортово» единственном в Москве в камерах нет изолированного туалета. Унитаз стоит просто за невысокой перегородкой, - рассказывает член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. - В высоту она в половину человеческого роста, то есть все видно и слышно. Камера маленькая, там даже не походишь. Я заметила, что на столе в камере Арашукова и Абызова много фруктов, родные передают с воли постоянно. А вообще-то с едой в «Лефортово» не так и плохо - ее готовит нанятый профессиональный повар. Я пробовала ужин, была рыба и картофельное пюре. Без молока и масла, но все же...

Абызов с правозащитниками общаться отказался, ему сейчас не до жалоб. У Михаила скоро свадьба. Его избранница - бывшая модель и стюардесса Валентина Григорьева, с которой они уже давно вместе и даже успели завести сына. Регистрация брака назначена на 25 марта. Конечно же, ни о каком выезде в загс речи нет. Обычно сотрудник органов регистрации сам приезжает в изолятор. В комнату для свиданий под конвоем приводят заключенного. Невеста уже на месте, им дают расписаться, обменяться кольцами. Поцеловаться. Вот и все.

Экс-министр Михаил Абызов и его гражданская супруга, стюардесса Валентина Григорьева (на заднем плане), решили оформить брак.Фото: ТАСС

А вот Арашуков правозащитникам пожаловался.

- Вот уже год следователь не дает ему права даже позвонить семье. О свиданиях вообще речи не идет. Также много дискомфорта Рауфу доставили постоянные переезды из камеры в камеру, за год их было восемь. Сейчас он вполне удовлетворен соседом (Абызовым. - Ред.), нареканий нет. Много времени отжимается, приседает, чтобы держать себя в форме.

Литвинович рассказала, что вообще у экс-сенатора стандартные для содержащихся в «Лефортово» жалобы.

- Тут не работает электронная система «ФСИН-письмо». Только обычные письма, которые проходят через цензуру. Поэтому даже открытки новогодние, где ничего нет, кроме «люблю, целую», идут к арестантам месяцами.

- То, что Арашуков и Абызов сейчас содержатся в одной камере, вообще-то противоречит правилам, - говорит правозащитник и экс-ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. - У Рауфа в обвинении есть и особо тяжкая статья «убийство». У Абызова такого нет. Однако это лучше, чем они сидели во время наших прошлогодних проверок с обвиняемыми в терроризме. Руководство «Лефортово» объясняет это тем, что не хватает места.

Маркелов пишет стихи

Из всех осужденных в последние годы губернаторов особенно выделяется Леонид Маркелов, экс-глава Марий Эл. Творчеством он занимался еще на воле, даже совещания проводил в стихах. Продолжил писать и в тюрьме. «КП» уже публиковала несколько его произведений. В них он признается в любви к России, своей родной республике, из которой, по его же признаниям, построил город-сад. В Йошкар-Оле много копий мировых архитектурных шедевров. Есть там и площадь Венеции, и Дворец дожей, и Кремль в миниатюре. Но, как теперь пытается доказать следствие в суде, помимо строительства Маркелов занимался взяточничеством. Его обвиняют в получении 235 миллионов рублей, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.

В прошлом году из СИЗО «Лефортово» Маркелов этапирован в Нижний Новгород, где идет суд по его делу. В ходе слушаний, которые длятся более полугода, у экс-губернатора уже изъяли имущества на 2,2 миллиарда рублей - квартиры, машины, золотые слитки и дорогие часы. Сотрудниками СК установлено, что за годы губернаторства Маркеловым были приобретены 122 объекта недвижимости в разных концах страны.

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов отвечает суду стихами.Фото: РИА Новости

По своему обыкновению Маркелов общается с участниками процесса в стихах.

Я пишу вам из ГУЛАГа,

где печаль уходит в жуть

и несчастный бедолага

может завершить свой путь...

Леониду Маркелову грозит до 15 лет колонии.

Хорошавин - человек-невидимка

А вот экс-губернатор Сахалина, обладатель коллекции дорогих часов и ручек Александр Хорошавин недавно потерялся. Свой срок - 13 лет колонии строгого режима за взятки и отмывание денег - он получил еще в 2018-м, но все еще находится в СИЗО у себя на Сахалине, так как готовится к новому процессу. В декабре его куда-то этапировали (предположительно в Хабаровский край), но там он не появился. Родные забили тревогу. Долго искали. Нашли... в том же СИЗО на Сахалине, где он и был раньше.

Александр Хорошавин.Фото: ТАСС

Гайзер - в Ржеве, Соловьев - в Удмуртии

Это далеко не все экс-губернаторы, сменившие хоромы на нары. Уже получил свой срок некогда глава Коми Вячеслав Гайзер. И его приговор стал своего рода сенсацией. Суд снял с него часть самых тяжких обвинений - «организация преступного сообщества» и «получение взятки на государственном посту», оставив только «мошенничество» и «отмывание денежных средств». В итоге срок - 11 лет колонии, а не 20, как пророчили. И штраф в 160 миллионов рублей. Где сейчас отбывает наказание Гайзер, «КП» удалось выяснить - недалеко от Москвы, в Тверской области, в городе Ржев.

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер уже в колонии - срок пошел.Фото: ТАСС

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиненный во взяточничестве (139 миллионов рублей наличными) в 2017 году, все еще судится. Процесс идет в Ижевске, и на одном из последних заседаний он вдруг заявил, что не виноват. Вдруг - потому что до этого полностью признал вину и давал показания. Все это время Соловьев находится под домашним арестом, так как по медицинским показаниям не может быть помещен в СИЗО.

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев - под домашним арестом по состоянию здоровья.Фото: ТАСС

КСТАТИ

Захарченко не прижился на зоне

В Мордовию отбывать 11-летний срок отправился самый «богатый полковник» Дмитрий Захарченко (напомним, что при обыске у него в квартире изъяли 9 миллиардов рублей наличными).

В Мордовии ему уже было уготовили место в швейном цеху, но у Дмитрия обнаружилась аллергия. На что, непонятно - то ли на текстиль, то ли на работу. Пока он не нашел себе занятия в колонии, где ему предстоит провести десяток лет. Тем более что Захарченко сразу же загремел в ШИЗО (штрафной изолятор) на 5 суток за драку с другим арестантом. А до конца марта «полковника-миллиардера» должны вернуть в Москву, где его ждет новое уголовное дело о взятке в 1,5 млрд рублей. Да и те деньги, что нашли у него при обыске, судя по новым данным следствия, могут быть лишь процентами от обналичивания и вывода за рубеж чуть ли не триллиона рублей. Полковник мог быть лишь важным винтиком в большой отмывочной машине. Это значит снова долгие ознакомления (в новом деле 60 томов), снова суд. В Москве Захарченко может застрять надолго...

Бывшего полковника Дмитрия Захарченко ждет новое дело - о взятке в 1,5 млрд рублей.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

СИЗО «Лефортово» имеет особый статус еще со времен СССР. Сюда сажают фигурантов громких дел. Тех, про кого потом обычно пишут в новостях: министров, олигархов, высокопоставленных полицейских, политиков. Хотя сами арестанты сидят тут максимально изолированными от внешнего мира. Да и от других «постояльцев». Даже гулять их выводят только с сокамерниками в отдельные дворики (бетонные коробки площадью 12 квадратных метров, где вместо потолка решетка).

- Насколько мне известно, телефон с воли ни при каких обстоятельствах не может попасть в «Лефортово», - говорит правозащитница Литвинович. - В других изоляторах такое возможно, бывает, сами же сотрудники за деньги проносят аппараты заключенным.