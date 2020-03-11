2020-03-11T20:00:27+03:00
Звезды

Татьяна Брухунова похвасталась роскошным отдыхом с Евгением Петросяном в Дубае

Пока 74-летний сатирик нежится на пляже с видом на Персидский залив, молодая жена фотографирует возлюбленного
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Брухунова.Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова улетели на курорт. Супруги последнее время много гастролировали, но теперь у них выдалось несколько дней между концертами. Они проводят отпуск в Дубае, окружив себя роскошью и наслаждаясь местными красотами.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова делятся с поклонниками красочными фото и видео с курорта. Пара отдыхает в солнечном Дубае. Юморист и его молодая жена поселились в одном из самых дорогих отелей на острове Палм-Джумейра.

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Вот я и на пляже!
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Их номер спроектирован таким образом, что спальня отделена от гостевой зоны и создает дополнительное пространство. С балкона открывается вид на Персидский залив. Татьяна поделилась видео, в котором также показала огромную кровать размера "king-size", усыпанную лепестками роз.

Девушка призналась, что давно мечтала выбраться на отдых. По ее словам, она не была в отпуске целый год. Брухунова заявила, что "обожает Дубай".

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Гулять!
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А затем разместила пляжное фото. Она не стала публиковать свои снимки в бикини, представ в легкой футболке и шелковых брюках. Зато сняла Петросяна во всей красе. Евгений Ваганович продемонстрировал голый торс, лежа в шезлонге и принимая солнечные ванны.

"Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон...", - подписал пикантный кадр 74-летний сатирик.

Поклонники таланта артиста назвали его настоящим Апполлоном. Они засыпали кумира комплиментами. "Тело молодого мужчины!", "Красавчик!", "Божечки! Как хорош! Секси!", "Ну просто мачо!", "А пенсионер-то ничего!", "О, Евгений Ваганович, да Вы секси мачо", "Легкая эротика", - не скрывают эмоций подписчики, отмечая, что юморист находится в прекрасной форме.

Не секрет, что он ведет достаточно активный образ жизни. Сатирик постоянно путешествует по миру, выбирается в театр, а также посещает светские мероприятия. Артист много занимается спортом. В тренажерном зале при помощи тренера Петросян демонстрирует растяжку, а также показывает, как поочередно выполняет упражнения на разные группы мышц.

Татьяна Брухунова похвасталась шикарным отдыхом в Дубае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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