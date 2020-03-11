2020-03-11T21:59:31+03:00
Здоровье

После объявления пандемии коронавируса ВОЗ призвала привлекать волонтеров

Они могут отслеживать контакты зараженных инфекцией
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Надпись "Мойте руки!" на одной из улиц Бостона.Надпись "Мойте руки!" на одной из улиц Бостона.Фото: REUTERS
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Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией и созвала экстренный брифинг. Чиновники обратились к руководителям стран с просьбой сосредоточить свое внимание на том, достаточные ли у них на местах принимаются меры для предотвращения распространения коронавируса?

Доктор Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения рассказал о том, какой урок можно вынести из опыта Италии, где вирус распространился быстро и мощно. Мол, один из важнейших барьеров распространению коронавируса – это отслеживание контактов заразившихся людей. Для этого можно даже привлекать волонтерские организации.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

Если коротко подвести итоги брифинга, то каждая страна сама решает, какие меры надо предпринимать для борьбы с COVID-19, основываясь на рекомендациях ВОЗ, исходя из текущей ситуации и возможностей своей системы здравоохранения. Во многом объявление пандемии это «третий звонок» для тех государств, которые раньше надеялись, что их пронесет, не реагировали на призывы эпидемиологов отнестись к инфекции серьезно и не продумали мер по борьбе с распространением вируса.

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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