После объявления пандемии коронавируса ВОЗ призвала привлекать волонтеров

Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией и созвала экстренный брифинг. Чиновники обратились к руководителям стран с просьбой сосредоточить свое внимание на том, достаточные ли у них на местах принимаются меры для предотвращения распространения коронавируса?

Доктор Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения рассказал о том, какой урок можно вынести из опыта Италии, где вирус распространился быстро и мощно. Мол, один из важнейших барьеров распространению коронавируса – это отслеживание контактов заразившихся людей. Для этого можно даже привлекать волонтерские организации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

Если коротко подвести итоги брифинга, то каждая страна сама решает, какие меры надо предпринимать для борьбы с COVID-19, основываясь на рекомендациях ВОЗ, исходя из текущей ситуации и возможностей своей системы здравоохранения. Во многом объявление пандемии это «третий звонок» для тех государств, которые раньше надеялись, что их пронесет, не реагировали на призывы эпидемиологов отнестись к инфекции серьезно и не продумали мер по борьбе с распространением вируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765864" frameborder="0"></iframe> ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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