2020-03-11T23:10:49+03:00
Туризм

Карантин в Индии по коронавирусу: Туристам аннулируют уже выданные визы

Вслед за Израилем еще одна любимая россиянами страна фактически закрыла въезд c 13 марта. Что важно знать туристам о карантине в Индии по коронавирусу
Юлия СМИРНОВА
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Индия фактически закрыла въезд для иностранных туристов с 13 марта.Индия фактически закрыла въезд для иностранных туристов с 13 марта.Фото: REUTERS
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Об отпуске в Гоа теперь тоже можно забыть. Как и о Тадж-Махале, Гималаях, аюрведических центрах Кералы, йога-курсах в Ришикеше... Индия фактически закрыла въезд для иностранных туристов с 13 марта. Причина – пандемия коронавируса. В Индии зафиксировано около 60 случаев.

Что важно знать туристам о карантине в Индии по коронавирусу:

- Решение правительства Индии вступает в силу 13 марта в 12 часов в Гринвичу, то есть в 15.00 по московскому времени. Если вы прилетаете в Индию раньше, скорее всего, вас пропустят через границу.

- Уже выданные визы приостановлены до 15 апреля. Исключение – дипломатические и рабочие визы, а также визы сотрудников ООН и других международных организаций.

Россияне, напомню, имеют право оформить электронную визу в Индию. Всем обладателям виз индийские власти советуют обратиться в ближайшее посольство либо консульство. Там, возможно, будет решен вопрос о переносе сроков действия визы. Более точной информации на данный момент нет.

- Если прибывающий в Индию пассажир после 15 февраля был в Китае, Иране, Южной Корее, Италии, Испании, Германии или Франции, он будет обязан пройти 14-дневный карантин. Это касается как иностранцев, таких и самих граждан Индии.

Пока непонятно, коснутся ли новые правила тех россиян, которые уже сейчас находятся в Индии. И будет ли как-то ограничено воздушное сообщение между Россией и Индией. Скорее всего, авиакомпании после 13 марта сократят количество рейсов.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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