2020-03-11T23:56:47+03:00
В мире

Полиция куротного итальянского города: Не выходите из дома, чем больше зараженных, тем сложнее медикам!

Как сейчас выглядит один из городов Апеннинского полуострова во время карантина [видео]
Иван СЫСОЕВ
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Кадры из итальянского города Дезенцано напоминают фильм-катастрофу.Кадры из итальянского города Дезенцано напоминают фильм-катастрофу.Фото: YouTube
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Еще недавно подобные видеоролики присылались только из Китая. Теперь же похожие на военные оповещения слышат жители Италии, где ввели карантин по коронавирусу. В городке Дезенцано на курортном озере Гарда (недалеко от очень популярного среди россиян детского парка аттракционов Гарда-Ленд) местные власти направили на улицы патрули полиции и органов гражданской защиты, чтобы донести до всех жителей опасность выхода из дома.

На записи повторяется обращение к жителям мэра города - глава Дезенцано обещает, что все будет хорошо:

"Граждане! Чрезвычайное положение запрещает выходить из дома без особой нужды. Не создавайте толпу в городе и оставайтесь в домах. Откажитесь от всего, что не является первой необходимостью, перетерпите эти лишения. Чем больше зараженных, тем сложнее справляться медикам. Если у вас есть симптомы или подозрения, не выходите из дома, а оповестите врачей. Я уверен, то вы поступите правильно и мы все переживем. Мэр».

Рим.

Как выглядит один из курортных итальянских городов во время карантина.Италия на карантине по коронавирусу

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ИСТОЧНИК KP.RU

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