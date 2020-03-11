Полиция куротного итальянского города: Не выходите из дома, чем больше зараженных, тем сложнее медикам!

Еще недавно подобные видеоролики присылались только из Китая. Теперь же похожие на военные оповещения слышат жители Италии, где ввели карантин по коронавирусу. В городке Дезенцано на курортном озере Гарда (недалеко от очень популярного среди россиян детского парка аттракционов Гарда-Ленд) местные власти направили на улицы патрули полиции и органов гражданской защиты, чтобы донести до всех жителей опасность выхода из дома.

На записи повторяется обращение к жителям мэра города - глава Дезенцано обещает, что все будет хорошо:

"Граждане! Чрезвычайное положение запрещает выходить из дома без особой нужды. Не создавайте толпу в городе и оставайтесь в домах. Откажитесь от всего, что не является первой необходимостью, перетерпите эти лишения. Чем больше зараженных, тем сложнее справляться медикам. Если у вас есть симптомы или подозрения, не выходите из дома, а оповестите врачей. Я уверен, то вы поступите правильно и мы все переживем. Мэр».

Рим.

Как выглядит один из курортных итальянских городов во время карантина.Италия на карантине по коронавирусу

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