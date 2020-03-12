2020-03-12T16:34:44+03:00
Звезды

Молодая жена Петросяна произвела фурор фигурой в купальнике за 25 тысяч

Татьяна Брухунова вслед за именитым супругом показала себя на пляже в Дубае
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Брухунова.Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова недавно отправились в Дубай. Супруги окружили себя роскошью. Они наслаждаются местными красотами и принимают солнечные ванны. Буквально на днях пляжным фото поделился Евгений Ваганович, восхитив поклонников подтянутым и спортивным телом. Теперь пикантное фото продемонстрировала молодая избранница юмориста.

Татьяна Брухунова впервые предстала в купальнике. Девушка позировала на пляже. Модный образ она дополнила соломенной шляпкой и "драповым" (как сказала сама Татьяна) халатом в цветочек. "Я хожу на пляж утром, пока мало людей. Не люблю толкучку", - рассказала красавица в блоге.

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Ни к чему слова
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Поклонники пришли в восторг от внешнего вида девушки. "Купальник!", "Ах, какие ножки и шляпка, бесподобно!", "Женщина-загадка", "Купальник красотища", "Посмотрев на вас, хочется остановиться и радоваться жизни", "Моя прелесть", "Очень стильный образ", "На этом фото прям вот необыкновенная женственность", "Боги. Какой мимишный купальник", - не сдерживаются подписчики.

Особо внимательные фолловеры обратили внимание, что Татьяна надела купальник, который в бутиках стоит 25 тысяч рублей.

Страничка с купальником в интернет-магазине.

Страничка с купальником в интернет-магазине.

Стоит отметить, что буквально накануне пляжное фото во всей красе показал Евгений Петросян. Он продемонстрировал голый торс, лежа в шезлонге. "Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон...", - подписал пикантный кадр 74-летний сатирик.

Поклонники таланта артиста назвали его настоящим Аполлоном. Они засыпали кумира комплиментами, не скрывая эмоций. Многие отметили, что юморист находится в прекрасной форме.

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поселились в одном из самых дорогих отелей на острове Палм Джумейра. Избранница сатирика призналась, что давно мечтала выбраться на отдых и просто "обожает Дубай".

Татьяна Брухунова похвасталась шикарным отдыхом в Дубае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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