«Мы были в аду, прикол вышел из-под контроля»: Группа Little Big раскрыла секрет песни для «Евровидения»

Засекреченная, предельно независимая и непокорная группа Little Big готовится к «Евровидению-2020» в тайне от общественности и на закрытой базе. Но для Ивана Урганта музыканты сделали исключение. Солисты команды Илья Прусикин и Софья Таюрская навестили «Вечерний Ургант», чтобы поделиться тайной создания песни Uno — именно с ней группа представит Россию на песенном конкурсе в Роттердаме.

- В прошлом году мы отсылали песню с надеждой попасть в шоу, - вспоминает Илья. - И в этом году тоже решили прикольнуться. Отослали песню. Уже другую. И не думали, что нас возьмут. И прикол вышел из-под контроля. Киркорова ведь нет (в этом году участника от России выбирал Первый канал — Авт.). Песню мы писали на отдыхе, вообще хотели ее выпускать. И тут такое.

- И как вы узнали о том, что заявка одобрена?

- (Илья) 2 марта нам звонят и говорят: парни, вы едете на «Евровидение». Вам надо записать песню и сделать клип. Нам пришлось попотеть. Мы были в аду. И за 5 дней мы записали клип.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- А вы вообще следите за «Евровидением»?

- (Софья) Последние годы не следила. Вообще, ABBA — моя любимая группа. Помню «Евровидение» еще во времена этой группы, и тогда оно мне нравилось (девушка родилась в 1991 году, тогда как ABBA выиграла «Евровидение» с песней Waterloo в 1974 году — Авт.).

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

- Перед какой самой малочисленной аудиторией вы выступали?

- (Илья) Минимально было 20 человек, мы выступали в баре.

- (Софья) Один раз было в теплице — пришло человек 50.

- (Илья) Это забавно. А вообще, какая разница, сколько человек? 10 тысяч или 20 человек — тоже выступим. Энергия одинаковая.

- А можете вспомнить, как вы познакомились со звездой «Властелина колец» Элайджей Вудом? Вы даже танцевали с ним Skibidi.

- Нас пригласили на премьеру фильма с Вудом (в Лос-Анджелесе актер представлял картину «Иди к папочке», где сыграл главную роль — Авт.) Мы пришли, выпили пива. Потом поздравили Вуда с премьерой, познакомились с ним. Отличный молодой человек, ему 40 лет, кстати, а выглядит прекрасно. Такое впечатление, кольцо Всевластия осталось у него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758707" frameborder="0"></iframe> Актёр Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Ильичом и Соней из Little Big.

Потом Илья и Софья научили Ивана Урганта и Дмитрия Хрусталева танцевать виральный твист из клипа на песню Uno. И спели живьем премьерную песню — с лидером группы The Hatters Юрием Музыченко и солисткой «Ленинграда» Флоридой Чантурия. Очаровательный танцор Дмитрий Красилов по привычке отрывался в сторонке.

КАК ТАНЦЕВАТЬ ТВИСТ ИЗ ПЕСНИ UNO

- Руки на бедра (или талию).

- Немного присесть.

- И потом начать порхать полусогнутыми ногами, словно крыльями бабочки.

- Смотреть надо перед собой.

- Лицо сделать невозмутимое, будто «ты главный во Вселенной».

- Затем руку на пах. И поворот вокруг оси.

- А потом снова твист.

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