Роспотребнадзор: "Зарегистрированы три случая заражения коронавирусом внутри страны"

По данным на воскресенье, 15 марта, в России не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Всего стране зафиксированы 59 случаев. Из них два - у граждан КНР, 56 россиян, и один итальянец. Двое китайцев, четверо россиян (в том числе трое, эвакуированные ранее из Японии с круизного лайнера Diamond Princess) выздоровели. Как сообщалось ранее, вирус пришел в нашу страну из зарубежных стран. Но анализ эпидемиологов показал: есть первые случае заражения внутри страны.

Напомним, в субботу в России было зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у россиян. Девять - в Москве, один - в Московской области, один - в Санкт-Петербурге, один - в Калининградской области, два - в Кемеровской области. Три из них, по данным Роспотребнадзора, не являются завозными. То есть коронавирусом заразились именно в России. В каком регионе это произошло, в ведомстве не уточняют.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего за период мониторинга зарегистрировано 1953 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Эпидемиологи призывают не пренебрегать правилами карантина после возвращения из зарубежных поездок.

- Здоровые граждане, не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 126 медучреждениях в субъектах России на более, чем 8,5 тысяч мест, там размещены 82 человека. Всего в РФ предусмотрено 398 таких обсерваторов, вмещающих более 24,8 человек, - сообщили в ведомстве.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 126 странах. Согласно последним данным заразились свыше 156 500 человек, более 5800 скончались.

В России на момент публикации больше всего случаев заболевания (33) зарегистрированы в Москве.

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