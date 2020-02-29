Блогера Екатерину Диденко затравили после смертельной вечеринки с сухим льдом в бане

Жизнь Екатерины Диденко перевернулась в пятницу, 28 февраля. В этот день блогер-фармацевт закатила вечеринку по случаю своего 29-летия. Любимый муж и близкие друзья - что еще надо для счастья. Веселье должно было продлиться до утра в столичном банном клубе "Девятый вал".

Соцсети стоят на ушах - обыватели поделились на два лагеря. Одни набросились с нападками и оскорблениями на популярного блогера Екатерину Диденко. На вечеринке по случаю ее 29-го Дня рождения три человека погибли, после того как в бассейн попало 25 кг сухого льда.

В это самое время другие защищают мать двоих детей, которая лишилась любимого мужа. К слову, именно он отвечал за всю техническую часть блога Диденко. Супруги проделали огромную работу - в их аккаунте более миллиона подписчиков. Чтобы было понятно, насколько это много, - достаточно посмотреть на аккаунты многих знаменитостей, у которых даже близко нет таких цифр.

didenko.katerina Екатерина и ее муж вели фарм-блог

Екатерина позиционирует себя как "аптечный ревизорро", хвастается красным дипломом фармацевта и вообще, судя по многочисленным фото и видео, ей прекрасно удавалось совмещать роль любящей жены и мамы двоих деток с работой эксперта, который на пальцах показывал, какие лекарства лучше, где дешевле купить и что эффективнее.

Но именно работа Диденко и взбесила часть пользователей. Они негодуют по поводу того, что девушка, позиционируя себя как профессионала, не знала о смертельно опасных свойствах сухого льда. "Всему учат, от всего лечат, а мозгов три горошины", "Да уж, провизор!", "Как можно не знать действие сухого льда?", - гневаются обыватели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763748" frameborder="0"></iframe> Друг Екатерины Диденко - о происшествии в московсой бане.

Девушку также обвинили в стремлении к хайпу после того, как она с первых минут вела прямые репортажи с места будущей трагедии, а потом, сидя под дверью реанимации, где в эти минуты умирал ее любимый муж Валентин, рассказывала о том, что "Валя жив. Кто умер - я не знаю".

Обвиняют ее в том, что Катя не предупредила своих гостей о технике безопасности. Им возражают, что этот самый сухой лед стал для нее самой сюрпризом. Никто не подозревал, чем все это может закончиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763746" frameborder="0"></iframe> Реакция подруги на происшествие на дне рождения Екатерины Диденко.

Кто-то предложил встать на место девушки и представить, что сейчас творится в ее душе. "Не спешите судить ее. Она ничего не знала о сюрпризе. Не нам судить, кто виноват. Разбирается следствие", - написала одна из пользовательниц соцсети.

В ответ другой посоветовал Диденко "на время исчезнуть, потеряться, не смотреть в камеру и что-то болтать". А некоторые и вовсе заявили, что в смерти друзей и мужа виновата она: "Это на твоей совести". "Столько людей угробила!".

didenko.katerina Екатерина Диденко и ее муж Валентин

В итоге завязавшийся спор перерос во взаимные оскорбления. После этого Екатерина Диденко закрыла комментарии к некоторым своим постам. Но и тут народ не успокоился: "Вам нужно не закрывать комментарии, а закрыть свою страницу", "Удаляйте страницу... Грош цена вашему блогу после смерти мужа".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

Напомним, 28 февраля на вечеринке в столичном банном комплексе Екатерина Диденко вместе с друзьями праздновала свой День рождения. В разгар веселья муж девушки-блогера высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. После этого несколько гостей прыгнули в воду, начали задыхаться и потеряли сознание. В результате погибли три человека, в том числе муж Диденко - Валентин. На следующий день после произошедшего Екатерина опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что все происходящее казалось ей сном и что теперь она не знает, как рассказать детям, что папы больше нет. У Екатерины растут сын и дочь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763733" frameborder="0"></iframe> Блогер Екатерина Диденко, чей муж и друзья погибли на вечеринке с сухим льдом, попросила подписчиков о помощи.

Стоит отметить, что смертельная вечеринка попала на видео. В соцсетях появился ролик, на котором зафиксирован сброс в бассейн 25 кг сухого льда и прыжок одного из гостей в бассейн. Все собравшиеся в тот момент момент веселились и не понимали, чем все обернется. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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