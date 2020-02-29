Блогера Екатерину Диденко затравили после смертельной вечеринки с сухим льдом в бане
Жизнь Екатерины Диденко перевернулась в пятницу, 28 февраля. В этот день блогер-фармацевт закатила вечеринку по случаю своего 29-летия. Любимый муж и близкие друзья - что еще надо для счастья. Веселье должно было продлиться до утра в столичном банном клубе "Девятый вал".
Соцсети стоят на ушах - обыватели поделились на два лагеря. Одни набросились с нападками и оскорблениями на популярного блогера Екатерину Диденко. На вечеринке по случаю ее 29-го Дня рождения три человека погибли, после того как в бассейн попало 25 кг сухого льда.
В это самое время другие защищают мать двоих детей, которая лишилась любимого мужа. К слову, именно он отвечал за всю техническую часть блога Диденко. Супруги проделали огромную работу - в их аккаунте более миллиона подписчиков. Чтобы было понятно, насколько это много, - достаточно посмотреть на аккаунты многих знаменитостей, у которых даже близко нет таких цифр.
Екатерина позиционирует себя как "аптечный ревизорро", хвастается красным дипломом фармацевта и вообще, судя по многочисленным фото и видео, ей прекрасно удавалось совмещать роль любящей жены и мамы двоих деток с работой эксперта, который на пальцах показывал, какие лекарства лучше, где дешевле купить и что эффективнее.
Но именно работа Диденко и взбесила часть пользователей. Они негодуют по поводу того, что девушка, позиционируя себя как профессионала, не знала о смертельно опасных свойствах сухого льда. "Всему учат, от всего лечат, а мозгов три горошины", "Да уж, провизор!", "Как можно не знать действие сухого льда?", - гневаются обыватели.
Друг Екатерины Диденко - о происшествии в московсой бане.
Девушку также обвинили в стремлении к хайпу после того, как она с первых минут вела прямые репортажи с места будущей трагедии, а потом, сидя под дверью реанимации, где в эти минуты умирал ее любимый муж Валентин, рассказывала о том, что "Валя жив. Кто умер - я не знаю".
Обвиняют ее в том, что Катя не предупредила своих гостей о технике безопасности. Им возражают, что этот самый сухой лед стал для нее самой сюрпризом. Никто не подозревал, чем все это может закончиться.
Реакция подруги на происшествие на дне рождения Екатерины Диденко.
Кто-то предложил встать на место девушки и представить, что сейчас творится в ее душе. "Не спешите судить ее. Она ничего не знала о сюрпризе. Не нам судить, кто виноват. Разбирается следствие", - написала одна из пользовательниц соцсети.
В ответ другой посоветовал Диденко "на время исчезнуть, потеряться, не смотреть в камеру и что-то болтать". А некоторые и вовсе заявили, что в смерти друзей и мужа виновата она: "Это на твоей совести". "Столько людей угробила!".
В итоге завязавшийся спор перерос во взаимные оскорбления. После этого Екатерина Диденко закрыла комментарии к некоторым своим постам. Но и тут народ не успокоился: "Вам нужно не закрывать комментарии, а закрыть свою страницу", "Удаляйте страницу... Грош цена вашему блогу после смерти мужа".
"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.
Напомним, 28 февраля на вечеринке в столичном банном комплексе Екатерина Диденко вместе с друзьями праздновала свой День рождения. В разгар веселья муж девушки-блогера высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. После этого несколько гостей прыгнули в воду, начали задыхаться и потеряли сознание. В результате погибли три человека, в том числе муж Диденко - Валентин. На следующий день после произошедшего Екатерина опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что все происходящее казалось ей сном и что теперь она не знает, как рассказать детям, что папы больше нет. У Екатерины растут сын и дочь.
Блогер Екатерина Диденко, чей муж и друзья погибли на вечеринке с сухим льдом, попросила подписчиков о помощи.
Стоит отметить, что смертельная вечеринка попала на видео. В соцсетях появился ролик, на котором зафиксирован сброс в бассейн 25 кг сухого льда и прыжок одного из гостей в бассейн. Все собравшиеся в тот момент момент веселились и не понимали, чем все обернется. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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