Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек, болезнь зафиксирована уже в более чем 100 странах.

Китай, откуда зимой начал распространяться COVID-2019, смог переломить ситуацию. В возведенных за рекордные сроки больницах вылечилось больше 60 тысяч человек - 76% от общего числа заболевших.

Между тем, в остальном мире число случаев коронавируса растет. ВОЗ 11 марта официально признала вспышку заболевания пандемией. Все новые страны объявляют о карантинных мерах как внутри границ, так и об ограничении транспортного сообщения с соседями. Так, в США на 30 дней запрещен въезд из Европы. Ранее въезд для иностранцев полностью закрыли Италия, Израиль, Индия.

В России также предпринимаются меры безопасности: 11 марта было ограничено авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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