Родители Началовой: "Юля на твоей могиле толпятся люди - после смерти ты вдруг стала кумиром"

Болезнь и неожиданно быстрая кончина молодой талантливой эстрадной звезды - это трагедия не только для ее близких и родственников. Тогда, год назад, в шоке от случившегося были миллионы поклонников Юли.

О том, какой была его дочь и что случилось тогда, решил поделиться отец Юли Виктор Началов...

Когда год назад Началова попала в больницу, поначалу ни ее близкие, ни поклонники не понимали всей тяжести ситуации. Ранка на ноге спровоцировала воспалительный процесс, и вскоре врачи уже боролись за жизнь 38-летней женщины. 16 марта 2019 года доктора сообщили родителям Юлии Началовой, что их дочь умерла. «Сильный абсцесс. Заражение крови. Сердце не выдержало», - сказал тогда отец певицы Виктор Началов.

Сейчас, спустя год после трагедии, Виктор Васильевич, его супруга и мать Юлии Таисия Николаевна, а также тетя певицы Антонина Владимирова делятся своими воспоминаниями и эмоциями в книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери», вышедшей в издательстве АСТ. Помимо воспоминаний о самой Юлии, в книге особое место уделяется рассказам о ее единственной дочке Вере, родившейся в браке с футболистом Евгением Алдониным. Формат книги не совсем обычен - здесь отец постоянно обращается к дочери, как будто она рядом и слышит его. Сегодня, ровно год спустя после ухода Началовой, мы публикуем отрывки из книги.

С помощью книги родители Юлии Виктор Васильевич и Таисия Николаевна поделились с поклонниками певицы своими воспоминаниями и эмоциями. Фото: instagram.com

* * *

«Юля, клиника встретила нас тревожным молчанием.

- Новая волна заражения прокатилась по организму. Положение усложнилось, - объяснил лечащий врач.

Мы растерялись и очень расстроились, не зная, что предпринять.

- Успокойтесь, - продолжал доктор, пряча глаза, - выдерживают и по три волны. Я советую вам поехать домой… Отдохнуть.

Мы согласились, но с условием, что вернемся через несколько часов. Чтобы скоротать время, зашли к Антонине и все разговаривали, делились воспоминаниями, убеждая себя в том, что ты все преодолеешь.

- Знаете, как называет себя ваша дочь в нашей с ней переписке? - спросила твоя тетя. - Юля, любимая племянница. Несколько дней назад я написала ей в WhatsApp цитату Уильяма Фолкнера, смысл которой таков: человек все может выдержать, только он не должен останавливаться.

Мы замерли, потому что в тревожном ожидании замерли наши сердца. Пожалуйста, не останавливайся, Юля! Ты слышишь меня?..

Юля, в 16.30 забормотал мой телефон, и я увидел на экране слово ВРАЧ. Ничего не подозревая, ответил на вызов, хотя сердце дрогнуло в дурном предчувствии.

- Все, - услышал я глухой голос доктора. - Все. Ничего не смогли поделать.

Откуда голос? С другой планеты? «Но как же так? - хотелось крикнуть в трубку. - Я не верю! Мы только что были… Она была живая… Я гладил ее теплое лицо, мягкие волосы. Мы молились… Мы верили…» Мне казалось, что я кричу в трубку, но на самом деле я не мог вымолвить ни слова…»

У экс-супруга Началовой Евгения Алдонина уже давно новая семья, но для старшей дочери Веры время у него всегда найдется. Фото: instagram.com

* * *

«Если бы не Вера, не ее испуганные глаза, мы с Таей, наверно, закричали бы на всю Вселенную, чтобы поведать миру о страшном горе, которое непрошеным гостем вторглось в нашу семью. Но Вера здесь же, в этой сутолоке, она никуда не хочет уезжать. Твоя дочка не плачет, чтобы не расстраивать нас. И приходится сжимать душу в кулак. И молчать, чтобы не напугать нашу внучку. Вера - это ниточка, которая привязывает нас к жизни, уходящей из-под ног».

* * *

«Юля, на твоей могиле много цветов и твой улыбающийся портрет. По-прежнему толпятся люди. Еще бы! Теперь, после смерти, ты вдруг стала их кумиром. Люди, люди… Почему при жизни вы завидуете человеку, ищете в нем изъяны, собираете сплетни? А после смерти объявляете этого же человека почти святым. Не обращай на это никакого внимания. У тебя есть настоящие друзья, и они по-своему пытаются сберечь память о тебе. Светлую память. Мы очень стараемся очистить от налипающей грязи твой прекрасный образ. Ты ведь все видишь и слышишь, Юля?»

* * *

«Вера… Кто, кроме папы Жени и нас с Таей, поможет ей, оставшейся без материнской любви, не заблудиться в дебрях такой непростой жизни?»

* * *

«Твоя дочь продолжает писать тебе письма... Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой. Что тебе хорошо… Так пишет Вера. Но ей только двенадцать. И со временем твой образ будет расплываться и тускнеть в ее глазах, она не будет чувствовать твоих объятий, забудет твой голос. Так бывает… А я должен сохранить память о тебе. О твоем характере, таланте, о твоей красоте и доброте… Должен постоянно поддерживать горящий костер памяти. Я должен жить во что бы то ни стало. Ты ведь понимаешь меня, Юля?»

КСТАТИ

16 марта на Первом канале родители и друзья Началовой в студии программы «Док-ток» посмотрят фильм о ней, сделанный в жанре докудрамы (смесь документального кино с игровым). Картина будет разбита на несколько частей, которые мы увидим в нескольких выпусках проекта. После каждой серии в студии ведущая Ксения Собчак обсудит увиденное со своими гостями.

Актриса Марина Орлова сыграла Юлию в фильме-реконструкции, созданном в рамках проекта «Док-ток». Фото: instagram.com

- Это реконструкция событий из жизни Началовой, попытка разобраться, что стало причиной трагедии, - сообщили нам в пресс-службе Первого канала. - Юлию сыграла актриса Марина Орлова.

Говорят, что в гриме актриса Орлова очень похожа на Юлию Началову. Так ли это, зрители смогут понять уже сегодня.

«Док-ток». Понедельник, 22.30.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

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