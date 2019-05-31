Алдонин забрал дочь у родителей Началовой

Евгений Алдонин рассказал о своих детях. У него подрастает двухлетний сын от второго брака. Бывший супруг Юлиии Началовой также сообщил, что забрал 12-летнюю дочь Веру в свою новую семью. Теперь воспитанием девочки будет заниматься мачеха.

"Да, я ее забрал в свою новую семью. Сейчас самое главное для меня - душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких", - цитирует Евгения Алдонина "Советский спорт".

Он посетовал на то, что в свое время не уделял девочке должного внимания: "Когда дочка была маленькая, я колесил по сборам и турнирам". Потом Юлия Началова и Евгений Алдонин развелись. Но супругам удалось сохранить прекрасные отношения. В свое время Начала признавалась, что лучшего отца для Веры трудно себе представить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="512" src="https://www.kp.ru/video/embed/707578" frameborder="0"></iframe> Дочь Началовой воспитывает отец и его новая семья.

Футболист никогда не забывал о своем первенце. Даже женившись второй раз, он постоянно общался с Верой. Девочка смогла подружиться с его нынешней супругой Ольгой. А в младшем брате она души не чает.

Когда произошла трагедия - умерла мама Верочки, Алдонин ушам своим не поверил. "Когда узнал о случившемся, был шокирован", - признался спортсмен.

Сразу после смерти артистки Веру под крыло взяли бабушка с дедушкой, родители Юлии Началовой. И вот через два месяца Евгений Алдонин объявил, что сам воспитывает дочь. "До сего дня Верочка все время жила с дедушкой и бабушкой, потому что у Юли были гастроли, поездки, концерты, - рассказывал Евгений Алдонин... Оля, моя супруга, и Темочка к Верочке очень хорошо относятся. Мы с ней вместе проводили выходные, на каникулы ее всегда брали к себе. Ездили с Верой в поездки. Сейчас оказываем ей всяческую поддержку. Я очень люблю свою дочку. И мы готовы принять ее в свою семью".

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. Ее внезапная гибель шокировала как поклонников, так и друзей певицы. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища в Москве. В последний путь артистку провожали самые близкие родственники, друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса.